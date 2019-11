Medela lance Freestyle Flextm pour donner aux mamans plus de mobilité avec un tire-lait puissant qui tient dans la main





- Le tire-lait préféré des mamans a été redessiné et il est présentement doté d'un cordon de recharge USB et des téterelles les plus efficaces de Medela, le tout avec un système fermé pour concrétiser leurs objectifs d'allaitement

- Les mamans en déplacement bénéficient d'une expression uniforme et mains libres conçu pour leur style de vie

MCHENRY, Illinois, 26 novembre 2019 /CNW/ - Medela, la marque de tire-lait n°1*, a annoncé aujourd'hui le lancement du tire-lait Freestyle Flextm aux États-Unis et au Canada. Freestyle Flex est un tire-lait léger et petit qui préserve ce que les mamans apprécient le plus : une expression mobile, puissante, constante et efficace du lait maternel.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8643851-medela-freestyle-flex-now-available/

Freestyle Flex est conçu pour accompagner le style de vie des mères actives. En améliorant les meilleurs attributs du modèle original, le nouveau tire-lait Flex Freestyle offre aux mamans la liberté d' exprimer leur lait en déplacement en offrant un tire-lait rechargeable, plus petit et connecté mains libres. Le Freestyle Flex redessiné pèse environ 450 grammes et offre une flexibilité sans fil qui signifie que la maman n'a plus besoin d'être attachée à un tire-lait pour continuer à allaiter.

« Nous savons que les mamans sont en mouvement - qu'elles rentrent à la maison après l'accouchement, qu'elles allaitent leur nouveau-né pendant qu'elles élèvent leurs enfants ou qu'elles retournent au travail - et le nouveau Freestyle Flex garantit une mobilité sans compromis », a déclaré Melissa Gonzales, vice-présidente directrice de Medela LLC pour la région Amérique. « Nous nous engageons sans relâche à aider chaque maman dans l'allaitement maternel et à innover au-delà de la mécanique du tirage du lait maternel, en tenant compte de la façon dont l'allaitement s'intègre dans sa vie quotidienne."

Freestyle Flex est un petit tire-lait portatif en circuit fermé qui offre deux heures d'exprimer et plus d'options de recharge, permettant à la mère tirer son lait sans être branchée à une prise électrique. Il offre la technologie 2-Phase Expression® de Medela, basée sur la recherche, connue pour aider les mamans à tirer plus de lait plus rapidement**. Parmi les autres caractéristiques :

Mobile : le tire-lait qui tient dans la main et entre facilement dans la poche ou un sac à main

le tire-lait qui tient dans la main et entre facilement dans la poche ou un sac à main Portable : pesant moins d'une livre, c'est le tire-lait le plus léger de Medela à ce jour et on peut l'utiliser en mains libres avec la brassière Easy Expression Bustier® (vendue séparément)

pesant moins d'une livre, c'est le tire-lait le plus léger de Medela à ce jour et on peut l'utiliser en mains libres avec la brassière Easy Expression Bustier® (vendue séparément) Rechargeable : Maman peut recharger la batterie où qu'elle se trouve grâce au cordon USB

Maman peut recharger la batterie où qu'elle se trouve grâce au cordon USB Efficace : équipé des téterelles PersonalFit Flextm qui ont démontré qu'elles permettaient d'exprimer 11,8 % de lait en plus par minute que les téterelles traditionnelles à 90 º, ainsi que d'un système fermé utilisant une protection anti-débordement pour empêcher le lait maternel de pénétrer dans les tubes et le moteur

équipé des téterelles PersonalFit Flextm qui ont démontré qu'elles permettaient d'exprimer 11,8 % de lait en plus par minute que les téterelles traditionnelles à 90 º, ainsi que d'un système fermé utilisant une protection anti-débordement pour empêcher le lait maternel de pénétrer dans les tubes et le moteur Homogène : peut être jumelé à MyMedela® pour un suivi de l'allaitement et des conseils de professionnels

Le Freestyle Flex sera disponible en vente aux États-Unis sur Amazon, Target.com, BuyBuyBaby.com et Walmart.com pour 379,99 $ (PDSF). Le Freestyle Flex sera également disponible par le biais de l'assurance, exclusivement via Aeroflow en janvier 2020. Pour les États-Unis, rendez-vous sur le site web de Medela ÉtatsÚnis pour en savoir plus.

Freestyle Flex sera disponible au Canada à partir du 6 décembre 2019 sur Amazon.ca, Babies 'R Us et BuyBuy Baby. Pour le Canada, consulter le site de Medela Canada pour en savoir plus.

À propos de Medela LLC

Les installations de développement et de fabrication de Medela aux États-Unis ont leur siège social à McHenry, dans l'Illinois. Chaque année, plus d'un million de mères aux États-Unis font confiance à la technologie de Medela. En tant que première marque de tire-lait*, Medela offre le meilleur des produits d'allaitement maternel basés sur la recherche ainsi que de l'éducation clinique pour aider les mères dans l'allaitement au lait maternel. L'entreprise se consacre entièrement à soutenir les mères afin qu'elles puissent donner du lait maternel à leur bébé aussi longtemps qu'elles le désirent. Pour plus d'informations, visitez le site www.MedelaBreastfeedingUS.com.

*IQVIA, à l'aide du sondage ProVoice; septembre 2019-août 2019.

**Lors de l'expression double au niveau de succion confortable le plus élevé dans la phase d'expression.

Le mot-symbole et le logo Medela, 2-Phase Expression et MyMedela sont déposés auprès du Bureau des brevets et des marques des États-Unis. Freestyle Flex et PersonalFit Flex sont des marques de commerce de Medela.

SOURCE Medela LLC

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 08:00 et diffusé par :