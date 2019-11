Emarsys nommé leader en gestion de campagnes multicanales par un institut de recherche indépendant





Grâce à ses bons résultats, Emarsys se classe au premier rang dans les catégories : stratégie, notoriété sur le marché et offre actuelle

LEVALLOIS-PERRET, France, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Emarsys , la plateforme marketing qui permet de délivrer des campagnes d'engagement client efficaces et d'obtenir des résultats rapides, annonce avoir été nommé « leader » dans le rapport récemment publié et intitulé « The Forrester Wave », gestion de campagnes multicanales, ( Cross Channel Campaign Management ou CCCM ) sur le dernier trimestre 2019.

Dans le rapport, l'institut Forrester attribue à Emarsys la plus haute distinction dans les catégories stratégie, notoriété sur le marché et offre actuelle, obtenant la plus haute note possible dans 22 critères. Emarsys est présentée comme une plateforme marketing basée sur l'IA adaptable à chaque secteur et note également qu'elle permet de se différencier des autres acteurs par son offre complète de CCCM, avec à la clef une plateforme de données clients et de l'automatisation sur tous les canaux (e-mails, mobile, Internet et le offline). L'institut indépendant de recherche reconnaît également qu'Emarsys possède la plus grande base installée de CCCM et salue son étendue géographique mais aussi la richesse verticale de son offre, par comparaison à d'autres fournisseurs.

D'après le rapport, la force d'Emarsys est « d'offrir des solutions de marketing tout au long du cycle de vie du client et des recommandations pour les campagnes basées sur l'IA pour les marketeurs du secteur du retail et du e-commerce notamment, mais aussi pour d'autres secteurs. Les responsables marketing B2C qui souhaitent personnaliser leurs campagnes à travers de multiples canaux, depuis l'acquisition de nouveaux clients à la fidélisation en passant par la rétention client, devraient sérieusement envisager les solutions Emarsys. »

Un client d'Emarsys confie à l'institut Forrester que « la gestion de données et l'automatisation des campagnes permises par les solutions Emarsys sont toutes deux de grande qualité » et précise que « l'expertise verticale d'Emarsys en ce qui concerne les différents secteurs d'activité apporte un réel soutien à son entreprise. »

Pierre Dunoyer de Segonzac, Directeur Général France d'Emarsys, affirme : « Alors que nous continuons de grandir, le fait que nous soyons cités dans ce rapport nous positionne comme leader sur la sphère de la MarTech. Nous sommes particulièrement ravis d'être reconnus comme excellents par Forrester pour notre expertise, nos innovations de première qualité, notre fourniture de service et le soutien que nous apportons à nos clients internationaux et partenaires. Nous sommes persuadés que cette reconnaissance témoigne de notre force en matière d'omnicanalité, d'IA, d'analyse de la donnée client, de campagnes et d'aide stratégique, qui viennent aider nos clients à parvenir aux meilleurs résultats possibles. »

Rick Almeida, Vice-Président E-commerce chez PUMA, ajoute : « Chez PUMA nous sommes très fiers d'être les plus rapides dans tout ce que nous entreprenons, en comparaison avec d'autres marques de sport. Emarsys est un partenaire particulièrement précieux au regard de notre objectif de parvenir à des campagnes marketing plus pertinentes, contextualisées et personnalisées pour les consommateurs. » Il poursuit « en faisant appel à l'IA et à l'automatisation et grâce à la richesse des données verticales, Emarsys permet aux marques comme la nôtre de générer une meilleure connaissance des comportements de nos clients, mais aussi de créer un parcours d'achat plus cohérent et personnalisé, sur l'ensemble des points de contact avec le client, que ce soit en ligne ou hors ligne, le tout sur une seule et même plateforme. Notre partenariat n'a pas seulement changé la façon dont nous communiquons avec les consommateurs, mais a également permis à notre équipe marketing de passer plus de temps à générer un meilleur engagement du client envers la marque, à tout moment et où que ce soit. »

Emarsys est convaincu que le CCCM est un différenciateur particulièrement pertinent alors que les marques s'efforcent de personnaliser les campagnes à grande échelle, à destination des consommateurs férus de digital, le tout sur différents canaux.

Emarsys est très fier d'être reconnu par le rapport Forrester Wave « Cross Channel Campaign Management ». Les références clients d'Emarsys indiquent que la plateforme est utilisée pour orchestrer les campagnes marketing à travers 10 canaux en moyenne, c'est-à-dire 40 % de plus que pour les autres fournisseurs concurrents cités dans l'étude. Emarsys se réjouit à l'idée de délivrer un service de toujours plus grande qualité mettant à disposition de ses clients toujours plus d'innovations pour une personnalisation optimale sur tous canaux.

Qu'est-ce que le rapport Forrester CCCM Wave ?

Forrester définit le CCCM comme une technologie marketing qui permet la gestion de données client, leur analyse ainsi que leur segmentation, et comme des outils de workflow destinés à concevoir, mettre en oeuvre et mesurer des campagnes sur des canaux en ligne comme hors ligne. Le rapport Forrester a audité 9 fournisseurs sur la base de 3 critères, avec : le fait d'offrir une plateforme de CCCM indépendante, le fait de fournir des fonctionnalités de CCCM en ligne et hors ligne et le fait d'avoir une forte orientation marketing B2C accompagnée d'un fort accent sur l'international.

A propos d'Emarsys

Emarsys propose la plus grande plateforme marketing indépendante au monde et c'est la seule à connaître et à s'adapter aux spécificités de votre secteur d'activité. Grâce à ses solutions intégrées, clef-en-main et adaptées à chaque secteur, notre plateforme permet des interactions véritablement personnalisées entre les marketeurs et les clients sur tous les canaux. Ceci permet d'établir des relations de confiance et de fidélité, d'optimiser le parcours client et in fine d'accroître les revenus. Ainsi, les entreprises peuvent démultiplier leurs décisions et leurs actions marketing, bien au-delà des capacités humaines. Depuis l'an 2000, Emarsys a aidé plus de 2 200 marques réparties dans plus de 70 pays à se connecter à 3 milliards de clients à travers le monde. Chaque jour, nous fournissons plus de 350 millions d'interactions personnalisées par email, sur mobile, sur les réseaux sociaux et sur le Web, générant quotidiennement des millions d'événements d'achats via notre plateforme.

Pour en savoir plus, visitez emarsys.com/fr

