/R E P R I S E -- Avis aux médias - Opportunité photos - Une nouvelle murale de MU souligne le 25e anniversaire de L'Itinéraire/





MONTRÉAL, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'organisme de bienfaisance MU et le groupe communautaire L'itinéraire, en présence de la conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie, madame Sophie Mauzerolle, inaugureront mardi le 26 novembre une nouvelle murale réalisée par l'artiste Romain Boz soulignant le 25e anniversaire du magazine de rue. L'évènement se déroulera également en présence de l'artiste et des partenaires du projet.

Quoi : Inauguration d'une nouvelle murale soulignant le 25e anniversaire du magazine L'Itinéraire

Quand : Mardi 26 novembre 2019, à 9 h 30

Où : 1900 rue Sainte-Catherine Est (angle rue Dorion)

Entrevues : Madame Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie

Madame Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU

Monsieur Romain Boz, artiste

À propos de L'Itinéraire

Le journal L'Itinéraire et les camelots qui le distribuent ont rapidement pris une place importante dans la vie des quartiers de Montréal. Au fil des ans, ce sont environ 2,500 personnes qui ont pu améliorer leur qualité de vie grâce à la rédaction et à la vente du journal de rue. Aujourd'hui, 200 camelots vendent collectivement 24,000 exemplaires du magazine à chaque mois. https://itineraire.ca

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le coeur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 12 ans, MU a réalisé plus de 130 murales d'envergure et pérennes dans 17 quartiers de la ville, en plus de mettre en oeuvre un important volet éducatif. MU a été récompensé plus tôt cette année par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises. www.mumtl.org

