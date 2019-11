Nouveaux services de l'Autorité de l'identité et de la citoyenneté aux résidents des Émirats arabes unis





L'Autorité Fédérale pour l'Identité et la Citoyenneté (FAIC) a annoncé qu'elle élargit la gamme de ses services et facilités fournis aux résidents des Émirats arabes unis qui contribuent à la création du tissu social. Cette mesure reflète les efforts du gouvernement des Émirats arabes unis pour transformer les Émirats arabes unis en un pôle mondial pour les talents, les investisseurs et les hommes d'affaires avérés.

La nouvelle gamme de services fournis par la FAIC comprend le Visa de Résidence Senior pour les Retraités, le Visa de Résidence Gold, le Visa de Transit et le Visa de Résidence Familiale. Les principaux bénéficiaires de ces services seront les investisseurs, les entrepreneurs, les talentueux et les chercheurs dans les domaines de la science et du développement des connaissances.

« Ces services permettront à ces catégories de résider aux Émirats arabes unis pour de longues durées sans avoir besoin de parrains. Le fait d'avoir leurs familles avec eux devrait leur procurer une meilleure qualité de vie et des niveaux de bien-être plus élevés », a déclaré le général de division Mohammad Al-Marri, Directeur Général de la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA). « Nos services et facilités contribueront à attirer un plus grand ensemble de talents aux Émirats arabes unis et faciliteront la réalisation de la vision du gouvernement de faire des Émirats arabes unis un véritable pionnier des innovations à l'échelle mondiale. »

Notamment, le Visa de Résidence Gold est destiné aux individus désirant résider aux UAE sans parrain avec les membres de leur famille. Il offre également au titulaire la possibilité de parrainer jusqu'à trois travailleurs, ainsi que le travailleur principal (conseiller ou directeur exécutif) et les membres de la famille de ce dernier.

Le Visa de Résidence Familiale permet aux résidents des Émirats arabes unis d'amener les membres de leur famille après avoir satisfait les exigences de ces visas. Le Visa de Résidence Senior destiné aux retraités offre de nombreux privilèges en termes de visa aux personnes âgées de plus de 55 ans, leur accordant une résidence de longue durée dans le pays.

Le Visa de Transit, non extensible et non renouvelable, existe en deux types, permettant aux passagers transitant par les aéroports des Émirats arabes unis de visiter les principaux monuments du pays. Le visa de transit gratuit de 48 heures et le visa de transit de 96 heures pour AED 50 seulement, et ne peuvent être fournis qu'à travers les compagnies aériennes nationales des Émirats arabes unis. Les visiteurs devront faire une demande de visa avant leur visite pour obtenir le visa avant d'arriver et d'entrer dans le pays.

