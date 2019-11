Seule application québécoise anti-gaspillage - FoodHero est maintenant disponible dans près de 200 magasins IGA à travers le Québec





MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Près de 200 magasins IGA des quatre coins du Québec proposent maintenant une solution supplémentaire à la réduction du gaspillage alimentaire, avec le déploiement de l'application mobile anti-gaspillage : FoodHero. Profitant autant aux consommateurs qu'aux détaillants, ce programme a suscité un véritable engouement dès son lancement en mai dernier.

Le principe est simple, l'application propose aux clients des produits invendus, mais encore tout à fait consommables, à des rabais entre 25 % et 60 %. Une aubaine à la fois pour les consommateurs qui font des économies sur leur épicerie et pour les marchands qui voient baisser les coûts économiques et environnementaux (émissions de CO 2 ) qu'engendrent la production, le transport et l'enfouissement des produits invendus.

Le nombre de téléchargements de l'application FoodHero est en croissance, ce qui positionne celle-ci comme leader de son segment de marché au Québec. Pour Jonathan Defoy, fondateur de FoodHero, l'attrait du programme confirme la grande pertinence d'un tel outil pour les consommateurs et les réseaux de distribution. « Le gaspillage alimentaire s'inscrit de plus en plus parmi les grandes préoccupations des Québécois, et FoodHero est une solution simple et concrète qui leur permet d'y répondre, et ce, tous les jours s'ils le désirent. Nous sommes très heureux de cet engouement chez les clients d'IGA », explique-t-il.

« Nous sommes très fiers de collaborer avec une compagnie technologique québécoise comme FoodHero. L'implication active de nos marchands, dans les différentes initiatives pour réduire le gaspillage alimentaire dans nos magasins mérite d'être soulignée. C'est grâce à eux si nous avons pu déployer aussi rapidement ce programme pour offrir cette solution supplémentaire, dans près de 200 IGA à travers le Québec », souligne Carl Pichette, vice-président marketing de Sobeys inc.

Comment devenir un héros sauveur de bouffe ?

L'application FoodHero offre une expérience d'achat simple et rapide. Après avoir téléchargé l'application disponible sur Android ou iOS, le consommateur localise le magasin IGA participant le plus proche et commence à remplir son panier d'achats selon ses besoins. Une fois l'achat complété, il n'a qu'à récupérer son sac FoodHero au magasin souhaité, à l'heure sélectionnée ou avant, s'il reçoit la confirmation que sa commande est prête. Tous les jours, l'application propose de nouvelles offres alimentaires, par exemple de la viande et du poisson, des fruits et légumes, des produits laitiers, des oeufs et même des plats préparés.

Pour consulter la liste de tous les magasins IGA participants : https://www.iga.net/fr/implication/environnement/foodhero_et_iga

À propos d'IGA

IGA est le plus important regroupement d'épiciers indépendants au Canada et ses origines au Québec remontent à 1953. Les 295 marchands IGA sont constamment à la recherche de nouvelles façons de mieux servir leur clientèle. La bannière IGA comprend les magasins IGA, IGA extra et IGA express. IGA est l'unique regroupement de marchands alimentaires à offrir la possibilité d'accumuler des milles de récompense AIR MILESMD.

À propos de FoodHero

FoodHero est une start-up montréalaise fondée par Jonathan Defoy, un entrepreneur en série qui compte près de 20 ans d'expérience en technologie. Il est notamment épaulé par Alain Brisebois, conseiller stratégique ayant occupé plusieurs postes de haute direction au sein de grands détaillants de l'industrie alimentaire. Près de 18 mois auront été nécessaires pour créer cette solution complète. En plus d'offrir des produits à rabais chez les marchands participants, FoodHero calcule également le CO 2 «?sauvé?» par le déchet résiduel, une formule scientifique validée par une firme d'experts reconnus en énergies renouvelables. Pour en savoir plus : FoodHero.com

SOURCE IGA

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :