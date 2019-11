Les restos-pubs Le Balthazar lancent une nouvelle promotion et paient la bière sans alcool aux conducteurs désignés!





MONTREAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les restos-pubs Le Balthazar, en collaboration avec la Brasserie Vrooden, sont très fiers de lancer la promotion «?On paie la bière aux conducteurs désignés!?» en offrant gratuitement les produits de la gamme sans alcool de Vrooden à tous les conducteurs désignés qui visiteront les établissements du Groupe Le Balthazar au Quartier DIX30 à Brossard ainsi qu'au Centropolis Laval.

La nouvelle promotion permettra également aux conducteurs désignés qui accompagnent leurs amis de consommer n'importe quel breuvage sans alcool gratuitement.

Le Balthazar et la Brasserie Vrooden souhaitent faire leur part afin de sensibiliser la population ainsi que leur clientèle sur les dangers de l'alcool au volant. L'option du conducteur désigné étant une des solutions pour un retour à la maison en toute sécurité, les établissements Le Balthazar offrent également à leurs clients l'accès à un service de raccompagnement en tout temps.

À propos du Balthazar :

Fondé en 2009, le Groupe Le Balthazar est une chaîne de restos-pubs spécialisés en bières de microbrasseries québécoises offrant la plus importante sélection de bières québécoises en fût. Le Balthazar propose une expérience unique à sa clientèle avec une cuisine actuelle et audacieuse et une sélection de bières renouvelée chaque semaine. Le Balthazar est le meilleur endroit pour célébrer toutes les occasions dans une ambiance chaleureuse et festive.

À propos de Vrooden :

Fondée en 2016, la Brasserie Vrooden est spécialisée dans le brassage de bières allemandes traditionnelles. Elle s'est rapidement taillé une place de choix dans l'univers brassicole québécois. Brasserie Vrooden utilise des ingrédients de qualité jumelant une méthode de brassage allemande unique pour créer des bières dans la plus pure tradition du style. Les mêmes méthodes ont été utilisées pour offrir une bière sans alcool au goût le plus près possible de celui d'une bière alcoolisée.

