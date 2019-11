Gestion de Placements TD lance 10 nouveaux FNB pour offrir plus de composantes de base et une plus grande valeur aux investisseurs





Les nouveaux FNB offrent des possibilités novatrices aux investisseurs et mettent à profit les forces de GPTD en matière de gestion de portefeuille et de recherche

TORONTO, le 26 nov. 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui l'ajout de 10 nouveaux Fonds négociés en bourse TD (« nouveaux FNB TD ») à sa gamme de solutions en pleine expansion. Grâce à l'expérience et à l'expertise des équipes de gestion de placements et de recherche de GPTD dans les domaines des titres à revenu fixe, de la répartition de l'actif, de l'immobilier et de l'approche quantitative, les nouveaux FNB TD offrent des caractéristiques et des avantages qui se démarquent sur le marché et procurent une grande valeur à des prix concurrentiels.

« Nous sommes résolus à offrir des composantes de base essentielles pour aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs de placement, a déclaré Robert Vanderhooft, chef des placements, GPTD. Nos nouvelles solutions reconnaissent le rôle important que les FNB peuvent jouer - de l'exposition aux catégories d'actif, aux secteurs d'activité ou aux régions géographiques à la diversification à faible coût. Que vous cherchiez une solution de revenu unique, une exposition mondiale ou un FNB d'actions de base, notre gamme évoluée de produits offre plus de choix et de possibilités aux investisseurs sur le marché canadien des FNB en forte croissance », a-t-il renchéri.

Les nouveaux FNB TD ci-dessous qui se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) à partir d'aujourd'hui sont notamment les suivants :

FNB générateur de revenu TD (symbole : TPAY)

Une solution de FNB clé en main commode qui donne accès à l'expertise en titres à revenu fixe de GPTD grâce à une vaste gamme de FNB à revenu fixe de TD.

FNB à gestion active d'actions immobilières mondiales TD (symbole : TGRE)

Un fonds immobilier à gestion active diversifié à l'échelle mondiale, axé sur le revenu et la croissance et à faible volatilité, qui met à profit la vaste expertise en placement de GPTD dans le secteur immobilier.

FNB multifactoriel mondial Q TD (symbole : TQGM)

Une solution d'actions mondiales de base offrant une stratégie quantitative qui diversifie de manière optimale l'exposition à plusieurs facteurs, comme la valeur, la croissance, le rendement et la faiblesse du risque.

De plus, GPTD lance sept autres FNB qui mettent à profit son expertise dans la gestion active des titres à revenu fixe et des placements à gestion quantitative :

Nouveaux FNB de titres à revenu fixe Objectifs FNB d'obligations fédérales canadiennes

à long terme TD (symbole : TCLB) Générer un revenu d'intérêt à taux élevé en investissant principalement

dans des titres du gouvernement du Canada à long terme et en ayant la

possibilité d'investir dans des obligations selon diverses échéances et

liquidités. FNB de titres du Trésor américain à long

terme TD (symbole : TULB) Générer un revenu d'intérêt à taux élevé en investissant principalement

dans des obligations du Trésor américain à long terme, tout en ayant la

possibilité d'investir dans des obligations selon diverses échéances et

liquidités. FNB à gestion active d'obligations

américaines à haut rendement TD

(symbole : TUHY) Générer un revenu en investissant principalement dans des obligations à

rendement élevé émises par des sociétés sur le marché des obligations

américaines à rendement élevé. FNB à gestion active de revenu mondial

TD (symbole : TGFI) Produire un revenu et préserver le capital en investissant dans des titres

à revenu fixe, avec un actif composé à 50 % de titres de catégorie

investissement et à 50 % de titres à rendement élevé. Nouveaux FNB à gestion quantitative Objectifs FNB de dividendes canadiens Q TD

(symbole : TQCD) Générer un revenu et une croissance modérée du capital en faisant appel

à une approche de placement quantitative pour investir principalement

dans des titres de participation versant des dividendes et d'autres

instruments générateurs de revenu de sociétés cotées au Canada. FNB de dividendes mondiaux Q TD

(symbole : TQGD) Générer un revenu et une croissance modérée du capital en faisant appel

à une approche de placement quantitative pour investir principalement

dans des titres de participation versant des dividendes et d'autres

instruments générateurs de revenu de sociétés cotées au Canada. FNB d'actions américaines à petite et

moyenne capitalisation Q TD (symbole :

TQSM) Générer une croissance à long terme du capital en faisant appel à une

approche de placement quantitative qui investit dans des titres de

participation de petites et moyennes entreprises américaines.

Pour plus de renseignements sur les FNB TD, ou pour consulter le prospectus ou l'aperçu du FNB, visitez le site tdassetmanagement.com

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et le ou les sommaires avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

À propos de GPTD

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 septembre 2019, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 389 milliards de dollars. Ces équipes sont Gestion de Placements TD Inc. TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners Inc. (Epoch). Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

