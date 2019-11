Stella-Jones annonce une nomination à son conseil d'administration





MONTRÉAL, 26 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de M. Douglas Muzyka à son conseil d'administration.



M. Muzyka a occupé dernièrement les postes de vice-président principal et chef, Science et Technologie, de E.I. DuPont de Nemours & Company (2010-2017), de président de Dupont, Chine élargie (2006-2010), et de président et chef de la direction de DuPont Canada, Inc. (2003-2006).

Actuellement à la retraite, M. Muzyka est membre des conseils d'administration de CCL Industries (président du comité des ressources humaines et de la rémunération et membre du comité santé, sécurité et environnement) et de Logistique Chemtrade. Il est également président du Conseil national de recherches du Canada.

« Nous sommes très heureux d'accueillir M. Muzyka au sein du conseil d'administration de Stella-Jones », a déclaré Katherine Lehman, présidente du conseil. « Sa grande expérience des fonctions de direction, ses compétences techniques exceptionnelles et sa connaissance en profondeur des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité seront un apport précieux pour le conseil. Je suis certaine que M. Muzyka contribuera de façon importante et positive aux travaux du conseil et tous les membres du conseil sont impatients de travailler avec lui. »

La nomination de M. Muzyka prendra effet le 16 décembre 2019 et, en conséquence, le nombre total d'administrateurs passera à huit.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications à l'échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d'oeuvre à usage résidentiel et des accessoires qu'elle distribue auprès des détaillants en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

À l'exception de l'information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l'incidence de la concurrence sur les prix, la capacité de la Société à se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation d'acquisitions, ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu'un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels.

