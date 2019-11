Amadeus et Sigfox s'associent et révolutionnent le suivi de biens pour l'industrie du voyage





A l'occasion de sa conférence annuelle, Sigfox Connect, qui se tient actuellement à Singapour, Sigfox, premier fournisseur mondial de services IoT et initiateur du réseau 0G, et Amadeus, premier fournisseur de solutions informatiques pour l'industrie du voyage et du tourisme, annoncent un nouveau partenariat stratégique. Celui-ci est l'aboutissement d'un an de recherche commune d'opportunités dans l'industrie du voyage. Cette année aura aussi permis le développement d'un portefeuille de solutions répondant non seulement au besoin croissant de solutions efficaces en matière de suivi de biens, mais également aux nouveaux défis opérationnels auxquels les aéroports et les compagnies aériennes sont confrontés.

Pinpoint, l'alliance entre l'expertise de Sigfox dans l'IoT et la connaissance approfondie de l'industrie du voyage d'Amadeus, a déjà permis la création de services innovants qui seront lancés en 2020.

Son objectif est de fournir la solution de suivi la plus complète du marché pour les aéroports et les compagnies aériennes. Grâce à sa plateforme, il sera maintenant possible de gérer des solutions de suivi optimales, connectées et communiquant via le réseau mondial 0G de Sigfox.

Chaque année, les aéroports et les compagnies aériennes transportent des milliards de bagages et de biens de grande valeur qui sont trop souvent perdus, endommagés ou retardés, entraînant des pertes financières importantes, une inefficacité opérationnelle et une insatisfaction croissante des voyageurs. Bien que des technologies de suivi existent, elles sont coûteuses et offrent des capacités limitées en matière d'interopérabilité et de géolocalisation. De plus, la réglementation est de plus en plus exigeante, notamment la nouvelle résolution 753 de l'IATA, qui oblige les compagnies aériennes et les aéroports à un suivi et à des exigences de visibilité plus stricts pour réduire les taux de perte de bagages.

PinPoint offre des solutions de suivi réutilisables, accessibles et éco-énergétiques, qui informent les aéroports et les compagnies aériennes sur la localisation des bagages et des biens de grande valeur en temps réel.

Grâce aux étiquettes réutilisables placées sur les bagages, aux capteurs de proximité installés dans les aéroports et à la couverture mondiale de Sigfox, les compagnies aériennes seront en mesure de surveiller les bagages, de suivre précisément leur emplacement et de détecter les anomalies. Pour les biens de grande valeur comme les ULD (« Unit Load Device » - Unités de Chargement), les compagnies aériennes pourront utiliser PinPoint pour collecter des données, ce qui leur permettra de détecter tout mouvement, optimisant ainsi la gestion des ULD et réduisant considérablement le risque de perte.

Sigfox Bubble, une solution de balisage innovante permettant la détection à courte distance, sera également développée et déployée en collaboration avec le nouveau partenaire de Sigfox : Alps Alpine, l'un des premiers fabricants mondiaux de composants électroniques. En régulant la puissance d'émission, le Cloud de Sigfox peut adapter la portée de la Bubble de moins d'un mètre à quelques dizaines de mètres, améliorant ainsi la précision de localisation de l'objet connecté. Lorsqu'ils entrent dans le rayon de détection de la Bubble, les capteurs Sigfox associés à un bien, partagent leur identification via le Cloud, fournissant ainsi très précisément l'emplacement de chaque bien.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Amadeus et de partager nos expertises dans le but de créer une transformation digitale concrète dans l'industrie du voyage. Notre alliance stratégique PinPoint ne va pas seulement permettre d'améliorer l'expérience de voyage, elle va également révolutionner une industrie grâce à une technologie réduisant les coûts et améliorant l'efficacité et la qualité des services », explique Raouti Chehih, Chief Adoption Officer chez Sigfox.

« La technologie Sigfox est unique dans sa capacité à suivre les objets à travers le monde de manière transparente, et ce, à très bas coût. En combinant l'expertise d'Amadeus et son réseau de partenaires dans l'écosystème du "voyage", avec la technologie Sigfox, nous pouvons maintenant assurer un suivi des bagages à un prix qui correspond aux attentes des consommateurs et apporter ainsi la tranquillité d'esprit à des milliards de voyageurs. » ajoute Marion Mesnage, Head of Research, Innovation & Ecosystems chez Amadeus.

PinPoint permet de réduire les coûts des compagnies aériennes et des aéroports, d'améliorer leur efficacité opérationnelle, de générer des revenus supplémentaires et d'accroître la satisfaction clients.

Cette collaboration, qui devrait, à terme, aboutir à une joint-venture, est le point de départ d'une révolution pour l'industrie du voyage. Bien que les aéroports et les compagnies aériennes soient aujourd'hui les principales cibles, Sigfox et Amadeus souhaitent atteindre de nouveaux secteurs, tels que l'hôtellerie, et ainsi offrir des solutions complètes de suivi sur l'ensemble du parcours d'un voyageur.

