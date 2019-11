Sigfox souhaite élargir son offre de connectivité universelle et lance un service de réseau privé (PAN)





A l'occasion de sa conférence annuelle, Sigfox Connect, qui se tient actuellement à Singapour, Sigfox, premier fournisseur mondial de services IoT et initiateur du réseau 0G, annonce le lancement de son offre de réseau privé PAN (Private Area Network). Cette nouvelle offre, vouée à être déployée dans les 65 pays où Sigfox opère son réseau global, sera tout d'abord testée en France au premier trimestre 2020.

Il y a 9 ans, Sigfox a démarré l'exécution de sa vision d'un réseau 0G, un réseau frugal, à bas coût et basse consommation, dédié aux petits messages. En installant des milliers d'antennes dans la plupart des grandes villes du monde, Sigfox a bâti les fondations d'un réseau de très grande capacité, sans couture, monodirectionnel et permettant à chaque objet de communiquer de façon autonome et la plus sécurisée possible.

Depuis, Sigfox a élargi son offre en proposant un service bidirectionnel, puis des services de localisation innovants pouvant répondre à l'ensemble des contraintes du marché. Son offre WAN (Wide Area Network), se matérialise par un réseau global qui répond parfaitement aux enjeux de traçabilité, là où les besoins sont conséquents pour la majorité des industries, et notamment dans la logistique et la supply chain.

A la fin de cette année 2019, Sigfox devrait comptabiliser plus de 15 millions d'objets enregistrés sur l'ensemble de la planète. Plus de 1500 clients bénéficient aujourd'hui de cette connectivité dans de nombreux secteurs d'activités.

En 2020, Sigfox complètera sa couverture WAN avec le lancement de l'offre satellite ELO conjointement avec son partenaire Eutelsat. Cette constellation de satellites, qui délivrera la connectivité WAN, couvrira l'ensemble du globe en complément de l'infrastructure d'antennes déployées au sol. Infrastructure qui délivre la couverture indoor et une forte capacité dans des zones à haute densité d'objets.

Les clients qui préfèrent un investissement en CAPEX plutôt que des OPEX pourront souscrire via l'opérateur Sigfox France à une offre de réseau privé. Cette offre PAN reposera sur les mêmes enjeux de qualité et de support.

« L'offre PAN de Sigfox va bénéficier de toute la puissance de l'écosystème existant autour du WAN Sigfox. La possibilité d'utiliser la totalité des composants du marché, combinée à l'usage de puissance d'émission extrêmement faible pour avoir des objets sans batterie, donnent à l'offre PAN de Sigfox un potentiel inégalable. » commente Ludovic Le Moan, CEO et co-fondateur de Sigfox. « Les fournisseurs de solutions Smart Home ou Smart City seront parmi les premiers bénéficiaires de cette nouvelle offre ».

A terme, pour commercialiser ses solutions PAN, Sigfox s'appuiera sur ses opérateurs présents dans plus de 65 pays. Sigfox invite par ailleurs les fabricants de passerelles de communication à rejoindre son écosystème pour venir certifier leurs produits conformément aux exigences de qualité requises par la société.

Les clients de Sigfox PAN pourront aussi souscrire à une extension WAN le cas échéant s'ils souhaitent bénéficier d'une redondance, d'une flexibilité sur une partie du parc d'objets qui sortirait du réseau local.

A propos de Sigfox

Sigfox est l'initiateur du réseau 0G et le premier fournisseur mondial de solution de connectivité dédiée à l'Internet des objets (IoT). Son réseau international permet de connecter des milliards d'objets à Internet en toute simplicité, tout en réduisant la consommation énergétique. L'approche unique de Sigfox permettant aux terminaux de communiquer avec le Cloud lève les trois principales barrières à l'adoption de l'IoT qui sont le coût, la consommation d'énergie et l'évolutivité.

Aujourd'hui, le réseau Sigfox est disponible dans 65 pays et couvre 1 milliard de personnes. Certifiée ISO 9001 et s'appuyant sur un vaste écosystème de partenaires et d'acteurs majeurs de l'IoT, Sigfox permet aux entreprises de faire évoluer leur business model vers de nouveaux services digitaux, dans des domaines clés tels que l'Asset Tracking et la Supply Chain. Fondée en 2010 par Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet, l'entreprise est basée en France et possède également des bureaux à Madrid, Munich, Boston, Dallas, San Jose, Dubaï, Singapour, Sao Paulo et Tokyo.

