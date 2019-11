La Sun Life annonce une entente de bancassurance de 15 ans avec la TPBank au Vietnam





TORONTO, le 26 nov. 2019 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui que sa filiale la Sun Life Vietnam Insurance Company Limited (la « Sun Life Vietnam ») et la Tien Phong Commercial Bank (la « TPBank ») avaient conclu une entente de bancassurance de 15 ans au Vietnam.

L'entente combine le réseau de distribution de la TPBank et les produits d'assurance-vie de premier plan de la Sun Life Vietnam. Elle donne ainsi accès aux 2,5 millions de clients de la TPBank à une gamme complète de solutions d'assurance novatrices.

L'entente de bancassurance répond à la priorité stratégie de la compagnie : être un chef de file en Asie grâce à l'excellence de la distribution dans les marchés en forte expansion. La bancassurance est un mode de distribution prometteur pour l'assurance-vie qui connaît une croissance importante au Vietnam.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec la TPBank, un chef de file du numérique dans les services bancaires au Vietnam », a indiqué Léo Grépin, président, ANASE. « Cette entente de bancassurance témoigne de notre volonté d'élargir notre réseau de distribution grâce à des partenaires de calibre mondial qui partagent notre vision axée sur l'innovation. Nous avons hâte de travailler avec la TPBank pour assurer à ses clients vietnamiens un avenir radieux. »

L'entente de bancassurance de 15 ans réaffirme l'engagement à long terme de la TPBank et de la Sun Life Vietnam : aider les Clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des solutions bancaires et d'assurance exceptionnelles.

En vertu de l'entente, la Sun Life fera un paiement initial d'environ 100 millions de dollars, qu'elle entend financer au moyen de ressources internes. Ce premier paiement sera amorti sur 15 ans. Il y aura également des paiements variables récurrents, en fonction de la réussite de l'entente de bancassurance.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 063 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

À propos de la Sun Life Vietnam

La Sun Life Vietnam est une compagnie d'assurance-vie dont le capital provient entièrement de la Financière Sun Life. La Sun Life Vietnam dispose actuellement d'un réseau de 55 succursales et centres de service à la clientèle à l'échelle du pays.

À propos de la TPBank

La Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (la « TPBank ») a été fondée le 5 mai 2008. Elle bénéficie de l'expertise technologique et de la solidité financière de ses actionnaires stratégiques, soit le DOJI Gold & Gems Group, le FPT Group, la Vietnam National Reinsurance Corporation (Vinare), SBI Ven Holding Pte. Ltd. (Singapour), la Société financière internationale (IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale) et le PYN Elite Fund.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent communiqué constituent des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur la Financière Sun Life inc. se trouvent dans la notice annuelle de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 sous la rubrique « Facteurs de risque ». Ils se trouvent aussi dans d'autres documents réglementaires déposés auprès des organismes canadiens et américains de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à ces derniers et accessibles sur www.sedar.com et www.sec.gov.

