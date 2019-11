J.P. Morgan déploie près de 4 millions d'euros (4,5 millions de dollars) pour préparer les habitants d'Île-de-France au travail de demain





J.P. Morgan (NYSE: JPM) a annoncé aujourd'hui avoir déployé près de 4 millions d'euros (4,5 millions de dollars) au cours de la première année de son engagement sur cinq ans, à hauteur de 30 millions de dollars, pour apporter aux habitants défavorisés de l'Île-de-France, en particulier en Seine-Saint-Denis, les compétences dont ils ont besoin pour accéder à des emplois en forte demande dans une économie en évolution rapide.

« Au cours de l'année écoulée, nous avons appliqué au Grand Paris l'expérience acquise par notre travail dans le monde entier et nous avons également acquis des connaissances qui nous aident à faire progresser les opportunités économiques pour un plus grand nombre de personnes, » a déclaré Peter Scher, directeur de la responsabilité sociétale chez JPMorgan Chase. « Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec les dirigeants politiques, les chefs d'entreprise et les dirigeants d'organismes locaux à but non lucratif, afin d'aider un plus grand nombre d'habitants à profiter du dynamisme de l'économie de la ville. »

Ces investissements initiaux sont axés sur de nouvelles données et de nouvelles recherches afin d'éclairer la stratégie de J.P. Morgan visant à permettre l'accès aux habitants de Seine-Saint-Denis à des formations et des emplois de qualité, et à aider les jeunes et les chômeurs de longue durée à développer les compétences nécessaires aux grands projets d'infrastructures et de développement économique prévus en région parisienne.

« Les politiques d'inclusion numérique ne peuvent pas se limiter à une réponse défensive à la numérisation des procédures administratives. Elles doivent servir un objectif plus large de responsabilisation dans une société numérisée, de réflexivité à l'égard de la technologie et de force de développement pour la population locale », a indiqué Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique. « Notre mission consiste à former les citoyens numériques d'aujourd'hui et de demain, qui doivent pouvoir se porter candidats à un poste en ligne, ou reconnaître un canular informatique. L'État s'est donné pour objectif de relever le défi et de progresser. Sans aucun doute, les entreprises nous aideront à développer nos initiatives. »

Ces investissements philanthropiques font partie du programme AdvancingCities, qui vise à offrir aux populations défavorisées des opportunités d'amélioration économique. La fondation s'appuie sur l'engagement de l'entreprise, depuis 150 ans, envers les clients et les populations locales français, et applique les enseignements tirés du modèle d'investissement éprouvé de J.P. Morgan, qui a été reconnu pour son impact par Harvard Business School.

Investir dans l'avenir de l'emploi en Île-de-France

Aujourd'hui, 1,5 million de Franciliens vivent dans des quartiers offrant peu de débouchés professionnels, et souffrant d'un haut niveau de pauvreté et de chômage. En parallèle, les études montrent que d'ici 2020, il y aura 80 000 emplois non pourvus en France.

Au cours de l'année passée, J.P. Morgan a accéléré ses efforts innovants pour permettre aux jeunes et aux adultes défavorisés d'acquérir les compétences recherchées en collaboration avec les associations, les entreprises et les dirigeants politiques locaux. Plus précisément, la société a investi près de 4 millions d'euros (4,5 millions de dollars) dans :

1. Le renforcement des compétences numériques, avec 2,6 millions d'euros (2,9 millions de dollars) dansSimplon, OpenClassrooms et Social Builder pour préparer les jeunes et les femmes de tous âges en Seine-Saint-Denis à exercer les emplois à pourvoir dans le secteur numérique en pleine croissance : développeurs Web, intégrateurs Web et responsables de la paie, grâce à l'apprentissage, à la formation pratique et au mentorat.

J.P. Morgan collabore étroitement avec les dirigeants politiques locaux pour aider à maximiser la portée et l'impact de ces investissements. Ils ont pour vocation de compléter la stratégie gouvernementale d'encouragement à la formation de la population active française. Cela inclut un engagement en faveur de l'apprentissage pour les jeunes et le développement du CPF, qui permet l'accès à des formations qualifiantes pour un plus grand nombre de personnes, via des comptes de formation personnels..

2. Développement des compétences pour l'activité de développement économique continu: 1 million d'euros(1,1 million de dollars) aux Compagnons du Devoir pour permettre aux chômeurs de longue durée en Île-de-France d'acquérir les compétences nécessaires aux emplois bien rémunérés en perspective, par exemple dans le secteur du bâtiment. Ces nouvelles qualifications s'inscrivent dans les projets de développement économique et d'infrastructure majeurs qui sont en cours, comme la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame.

3. Recherche : 200 000 euros (230 280 dollars) à l'Institut Montaigne pour identifier les obstacles à l'emploi en Seine-Saint-Denis et proposer une feuille de route pour lever ces obstacles. La recherche tiendra compte de l'activité économique continue dans la région, ainsi que des projets de développement économique et d'infrastructure majeurs.

« J.P. Morgan est partenaire de Simplon depuis plusieurs années et son soutien nous a permis de concevoir et de tester des propositions innovantes visant à maximiser l'impact social de nos programmes de formation », a déclaré Frédéric Bardeau, président et co-fondateur de Simplon. « Nous partageons la conviction que cet impact social nécessite une réponse alignée non seulement sur les besoins des chômeurs, mais aussi sur ceux des entreprises, et les compétences numériques peuvent constituer un levier puissant à la fois pour les demandeurs d'emploi et les employeurs. »

« Le soutien de J.P. Morgan nous permet d'aider plus de personnes à accéder aux emplois en forte demande, et de préparer ainsi la prochaine génération de professionnels dans les secteurs en expansion, » a déclaré Jean-Claude Bellanger, Secrétaire général des Compagnons du Devoir.

À venir

Au cours des quatre prochaines années, J.P. Morgan appliquera les enseignements tirés des efforts engagés pour informer ses investissements en Île-de-France, en continuant à utiliser ses ressources complètes, notamment ses données, son capital, ses relations et son expertise, afin de générer de plus grandes opportunités économiques pour la population en Seine-Saint-Denis et ailleurs en Île-de-France.

L'entreprise accélérera ses investissements philanthropiques pour préparer davantage de personnes au travail de demain et les aider à acquérir des compétences recherchées dans le cadre de projets majeurs, tels que le Grand Paris Express et les Jeux olympiques de Paris.

En outre, l'entreprise continuera à offrir le temps et le talent de ses employés dans le cadre de programmes tels que Service Corps pour aider les associations locales à apporter des services essentiels à la population, optimisant ainsi l'impact de leur travail.

