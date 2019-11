OANDA renforce son équipe de direction





La société nomme Mark Chesterman chef de la négociation; Kurt vom Scheidt est nommé chef de l'exploitation

LONDRES, 26 novembre 2019 /CNW/ - Chef de file mondial en matière de services en ligne de transactions multiactifs, d'analyse et de données relatives aux devises, OANDA Global Corporation a renforcé davantage son équipe de direction par deux nominations essentielles visant à aider la firme à mettre en oeuvre ses vigoureux plans de croissance dans les années à venir.

Ayant une vaste expérience dans les marchés des capitaux internationaux et les opérations de change, Mark Chesterman a été nommé chef de la négociation. Il dirigera l'équipe mondiale de négociation de même que les groupes de recherche et d'analyse quantitatives depuis le bureau londonien de la firme. Ayant travaillé 14 ans à IG Markets, Chesterman y a occupé de nombreux postes durant son passage, notamment celui de chef des opérations de change et des contrats à terme. Plus récemment, il assumait la fonction de chef de l'exploitation à Stater Global Markets.

Chesterman relèvera directement de Kurt vom Scheidt, qui a accepté la toute nouvelle fonction de chef de l'exploitation. Embauché à l'origine comme chef des produits plus tôt cette année, vom Scheidt dirigera désormais les équipes de la négociation, la gestion des produits, du risque financier, des activités opérationnelles et des solutions aux entreprises, jouant un rôle central pour soutenir la croissance continue d'OANDA grâce à ses fonctions élargies.

Gavin Bambury, chef de la direction, souligne : « Étant un professionnel chevronné comptant plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, sans oublier une expérience de travail de premier rang à OANDA, Kurt était tout désigné pour assumer la fonction de chef de l'exploitation. Il est dans une position idéale pour contribuer à stimuler l'amélioration des produits, superviser l'infrastructure de négociation et gérer le risque financier. Qui plus est, le dossier irréprochable et l'expertise approfondie de Mark au sein du secteur de la négociation électronique nous aideront à assurer que notre exécution de calibre institutionnel se poursuit et que nous continuons d'offrir des modèles de tarification concurrentiels aux clients d'OANDA de partout dans le monde. »

Bambury poursuit : « Au cours des prochains mois, nous allons continuer de renforcer l'équipe d'OANDA par une série d'embauches stratégiques visant à accélérer le rendement de nos activités commerciales, améliorer l'expérience de négociation de notre clientèle et stimuler la croissance de la société. OANDA a prévu une année passionnante pour 2020 et nous mettons tout en oeuvre pour veiller à nous entourer des meilleurs talents qui soient afin de nous aider à atteindre nos objectifs. »

