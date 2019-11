Zippo lance un chauffe-mains rechargeable dedie aux gamers en collaboration avec des stars de NRG et League of Legends





Le chauffe-mains rechargeable Zippo 9s offre à tous les gamers une chaleur continue et de charger tous types d'appareils mobiles.

PARIS, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Dans l'univers professionnel du e-sport, des millisecondes peuvent s'avérer décisives pour gagner, et des mains bien échauffées font toute la différence. Zippo dévoile son Heatbank 9s rechargeable : le premier chauffe-mains gaming haute-performance, imaginé par la marque lifestyle américaine à l'origine du célèbre briquet Tempête.

Les plus grands joueurs de e-sports, dont Dizzy et Ace de NRG, savent très bien à quel point il est primordial d'avoir des mains chaudes et rapides sur le plateau de jeu ou en streaming, et utilisent des chauffe-mains jetables entre chaque partie. C'est là qu'intervient Zippo, en proposant un chauffe-mains ergonomique rechargeable, réutilisable à l'infini.

Lorsqu'il s'agit de chaleur, Zippo est la référence depuis plus de 80 ans. Le HeatBank 9s rechargeable de Zippo garantit jusqu'à neuf heures de chaleur continue. Il est réglable selon six intensités et a été conçu pour durer le temps des finales de tournois les plus stressantes. Doublé d'une batterie externe, ce chauffe-mains alimente ainsi les appareils portables des joueurs comme les casques audio et les manettes de jeu, afin de s'assurer qu'ils soient toujours prêts à fêter leurs victoires !

Pour célébrer ce premier accessoire destiné aux gamers, Zippo a noué un partenariat avec les super-stars de NRG Dizzy, Ace et Mohr. Au cours du mois prochain, en diffusant leurs sessions de jeu en streaming, ils partageront des conseils sur la façon dont les mains réchauffées notamment grâce au chauffe-mains Zippo HeatBank 9s Rechargeable permettent de faire la différence et de gagner des parties.

William Kolasa, Senior Director Marketing et Communication chez Zippo explique : « Du briquet tempête original Zippo à notre nouveau chauffe-mains rechargeable HeatBank 9s, nous avons toujours voulu proposer des produits performants et durables dans le temps. Notre dernier HeatBank 9s assure une chaleur homogène durant 9 heures et offre un système de recharge pour les indispensables du gaming : des casques audio, des manettes ou encore des smartphones. Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec les joueurs d'NRG Dizzy, Ace et Mohr ? trois gamers au sommet de leur jeu ? pour l'édition limitée du chauffe-mains rechargeable HeatBank 9s Zippo x NRG. C'est le premier pas d'un engagement plus important, qui nous permettra d'offrir aux adeptes du gaming toute une série d'accessoires permettant d'améliorer leurs performances de jeu. »

Le chauffe-mains rechargeable HeatBank 9s, ainsi que la gamme complète de chauffe-mains Zippo, sont maintenant disponibles sur le site Web de Zippo : https://www.zippo.fr/8-outdoor

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1032161/Zippo_Team_NRG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/952827/Zippo_Logo.jpg

