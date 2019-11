Weatherford illumine les Lantern Awards





La société remporte le prix « meilleur de l'industrie pétrolière et gazière » et plusieurs prix de marketing interentreprises spécialisé

HOUSTON, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ) a remporté le prix « Best in Oil and Gas » pour sa campagne de marketing intégré Victustm lors de la 31e édition annuelle des Lantern Awards le 21 novembre 2019, organisée par l'Association of National Advertisers Business Marketing Association. Reconnu comme le meilleur prix de marketing interentreprises au Texas, l'événement vient récompenser les campagnes de communication créatives et stratégiquement efficaces de l'année passée. Weatherford a également reçu des prix Lantern et des prix d'excellence dans trois catégories.

Les catégories remportées par Weatherford incluent également les suivantes :

? Programme de communications marketing intégrées



° Système de cimentation et de déviation en une seule manoeuvre sur puits ouvert AlphaSTtm (prix d'excellence)



° Système de forage sous pression contrôlée intelligent Victustm (prix Lantern)



° Système d'intégrité automatisée des raccords Vero® (prix d'excellence)





? Salons professionnels et événements spéciaux



° Grande exposition à l'occasion de la Offshore Technology Conference (prix Lantern)



° Événement à thème spécial, pour Weatherford LIVE (prix d'excellence)





? Vidéo



° Vidéo promotionnelle pour Victus (prix Lantern)

Des experts sont choisis à travers les États-Unis pour participer à un processus de sélection rigoureux, dans le cadre duquel ils évaluent et notent indépendamment les candidats afin de déterminer les lauréats du prix Lantern et du prix d'excellence.

« Nous sommes honorés d'avoir été reconnus par ces prix en la présence d'une si forte concurrence », a déclaré Karen David-Green, vice-présidente principale chargée de l'engagement des parties prenantes et directrice du marketing chez Weatherford. « En collaboration avec des experts techniques de chaque segment de produits, nous développons des campagnes attrayantes qui facilitent les conversations d'affaires et font en sorte que nos innovations soient présentes à l'esprit des opérateurs dans le monde entier. »

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes sociétés parapétrolières multinationales, proposant à l'industrie du pétrole et du gaz des solutions, des technologies et des services innovants. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau d'environ 620 sites, comprenant des établissements de fabrication, de services, de recherche-développement et de formation. Elle emploie près de 24 000 personnes. Pour davantage d'informations, rendez-vous sur www.weatherford.com et retrouvez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter, et YouTube.

Contact :

Karen David-Green

+1.713.836.7430

Vice-présidente principale chargée de l'engagement des parties prenantes et directrice du marketing

