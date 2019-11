Nagarro ouvre un laboratoire de démonstration pour l'entreprise connectée en Autriche





- Le laboratoire met l'accent sur l'approche pragmatique de Nagarro visant à concrétiser la transformation numérique

- Les concepts de démonstration sont issus de toutes les facettes du projet de Nagarro dans les opérations en direct

VIENNE, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Nagarro, un prestataire mondial de services technologiques haut de gamme destinés à l'innovation numérique et aux performances d'avant-garde, a récemment annoncé l'ouverture d'un laboratoire de démonstration pour l'entreprise connectée (Connected Enterprise Demo Lab) dans ses locaux de Vienne. L'endroit est voué à être un espace innovant, servant à mettre en oeuvre plusieurs cas d'utilisation qui ont recours aux dernières technologies numériques. L'équipe de Nagarro a déjà transformé plusieurs concepts technologiques importants (notamment la réalité assistée, la blockchain, l'apprentissage automatique, la maintenance prédictive et l'Internet des objets) de l'environnement réel en démonstrations nettes et détaillées.

Les prototypes de ces applications ont été développés dans le centre international de compétence en R & D de Nagarro et les clients peuvent les découvrir au laboratoire pour l'entreprise connectée à Vienne. En plus des solutions logicielles, il est possible d'utiliser des dispositifs mettables (wearables), des drones et différents capteurs. Toutes les applications peuvent être implémentées sur les plates-formes cloud d'AWS, de Google et de Microsoft.

« Chez Nagarro, nous croyons fermement que dans un monde où les frontières naturelles s'estompent de plus en plus, la circulation continue de l'information est la clé du succès. Et une transformation numérique réussie ne s'arrête pas aux frontières des départements », a déclaré Damianos Soumelidis, directeur général de Nagarro Autriche. « L'entreprise connectée représente donc le concept qui englobe l'entreprise moderne du futur, laquelle utilise les technologies numériques sur une base interdisciplinaire et cohérente pour assurer un succès commercial durable. »

Le laboratoire de démonstration a brillamment démarré ses activités avec des entreprises comme Gourmet, Bene et Siemens parmi ses premiers invités. Dans le laboratoire, les cas d'utilisation de démonstration sont généralement sélectionnés pour s'adapter aux intérêts et au domaine du visiteur. Parmi les quelques scénarios courants, on peut trouver les processus de production, de logistique, d'achat et de maintenance.

« Dans le laboratoire de démonstration, nous montrons des applications qui fonctionnent, qui ont déjà été développées à l'échelle internationale et qui constituent donc un point de départ concret. Cela aide de nombreuses entreprises à mieux concevoir leur propre scénario », explique Paul Haberfellner, directeur général de Nagarro Autriche.

« Les concepts technologiques présentés ne sont pas seulement intéressants pour les directeurs des systèmes d'information et les experts informatiques. Nous devons emmener tous les décideurs possibles et toutes les unités opérationnelles possibles avec nous dans le processus de numérisation. Par conséquent, les démonstrations sont très descriptives, comme « Smart Factory » (usine intelligente) ou « Smart Warehouse » (entrepôt intelligent) », déclare Vikas Gandhi, département des pratiques mondiales et de l'intelligence artificielle chez Nagarro.

Plusieurs clients ont visité le laboratoire de démonstration pour l'entreprise connectée où ils ont bénéficié de démonstrations exclusives et de cas d'utilisation novateurs. Figurent parmi ces clients HoloLens, Cookie Factory et Pick & Stock, pour ne citer que ceux-là.

À propos du laboratoire de démonstration pour l'entreprise connectée (Connected Enterprise Demo Lab)

Le laboratoire de démonstration pour l'entreprise connectée propose huit scénarios de démonstration, offrant des discussions étayées par des cas d'utilisation concrets et présentant le pouvoir d'innovation de Nagarro à des clients potentiels. Le laboratoire de démonstration met l'accent sur les dix concepts les plus importants de la technologie numérique, qui comprennent la blockchain, l'apprentissage automatique, la réalité assistée, l'Internet des objets, la maintenance prédictive et bien d'autres.

À propos de Nagarro

Nagarro assure aux leaders du secteur et aux concurrents des percées commerciales reposant sur les technologies. Quand nos clients souhaitent donner un coup d'accélérateur et passer à l'action, ils font appel à nous. Aujourd'hui, nous sommes plus de 6 000 experts répartis dans 21 pays. Ensemble, nous formons Nagarro, la division mondiale de services d'Allgeier SE, basée à Munich.

