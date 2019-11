Organisation de la première Semaine internationale de la mode « Jinan in Style »





Un dialogue entre la ville culturelle de « Jinan » et les experts internationaux de la création de mode

Organisée par la Municipalité de Jinan et la Asian Couture Federation, ACF afin de créer une nouvelle plateforme destinée à la mode internationale de Jinan et promouvoir le secteur local du textile et de l'habillement, l'un des cinq piliers majeurs de la province du Shandong

JINAN, Chine, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le première Semaine internationale de la mode Jinan in Style (du 19 au 21 novembre 2019) mise en place par la Municipalité de Jinan et la Asian Couture Federation, ACF (la Fédération asiatique de la mode) a été organisée avec succès au Centre créatif international de la mode de Jinan, dans la province du Shandong, en Chine. Il s'agit de la première semaine de la mode organisée par l'ACF en Chine aux côtés de six couturiers de classe mondiale experts en création, qui se sont réunis à Jinan. Avec pour objectif d'établir une plateforme destinée aux innovateurs mondiaux de la création de mode, l'événement célèbre la nature sans frontières de la créativité, et entend promouvoir le renouveau et le développement de la culture traditionnelle et des compétences artisanales à l'ère contemporaine.

Six stylistes de renommée internationale, plusieurs membres importants de l'ACF, dont Guo Pei, actuellement unique membre chinois et premier membre asiatique de La Chambre Syndicale de la Haute Couture de Paris ; Yumi Katsura, célèbre couturier japonais de robes de mariage ; le styliste de prêt-à-porter masculin acclamé SONGZIO et le talentueux et extraordinaire styliste Lie Sang Bong de Corée du Sud, Sebastian Gunawan d'Indonésie, et le styliste talentueux prodige Paolo Sebastian d'Australie ont participé à l'événement et ont organisé le défilé de mode. Le Forum des experts a été animé par Mme Casey Hall, correspondante de Business of Fashion (BoF) en Asie, pour discuter des tendances mondiales en matière de création de mode, ainsi que des opportunités et défis auxquels font face les stylistes de mode, les couturiers et les dirigeants sectoriels asiatiques.

Le Dr Frank Cintamani, président fondateur de la Asian Couture Federation, ACF, a déclaré : « La Asian Couture Federation, ACF, a été créée pour représenter et promouvoir les plus grands talents de la mode en Asie et sur la scène internationale. La Chine possède sans aucun doute le patrimoine culturel et artistique le plus important au monde, et continue d'exercer une influence importante et un impact sur de nombreux secteurs mondiaux, et sur la mode en particulier. À ce titre, nous soutenons pleinement la coopération de cette semaine internationale de la mode, et je me réjouis de voir la Semaine internationale de la mode Jinan in Style organisée dans la province du Shandong jouer un rôle clé dans la présentation des talents de la mode les plus exceptionnels issus d'Asie-Pacifique, et servir également de précieux rappel concernant le patrimoine créatif unique de la Chine. »

