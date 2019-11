Le Musée de la civilisation salue le mécène Roland Lepage, lauréat du Prix Arts et affaires - Mécène 2019





QUÉBEC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'auteur et homme de théâtre Roland Lepage s'est vu décerner, par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, le Prix Arts et affaires - Mécène 2019, pour son don majeur de 5M $ au Musée de la civilisation pour la mise en valeur des inestimables collections du Séminaire de Québec. Annoncé en avril dernier, ce geste d'une générosité exemplaire sera consacré entièrement au projet de transformation du Musée de l'Amérique francophone.

De concert avec l'ensemble de la communauté d'affaires de Québec, le Musée de la civilisation salue la contribution extraordinaire de M. Lepage visant à protéger ce patrimoine collectif d'une richesse incroyable. M. Lepage a toujours eu à coeur la promotion de la culture et surtout, à son accessibilité pour tous. Il souhaite sincèrement que son don soit la bougie d'allumage d'un projet culturel majeur pour la Capitale-Nationale, projet de transformation d'un site patrimonial d'importance qui comprend des volets éducatif, scientifique, touristique et identitaire forts. Il invite d'ailleurs les leaders de la région à se mobiliser autour de ce projet structurant.

« Nous sommes extrêmement heureux que Roland Lepage reçoive cette reconnaissance de la part de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Son soutien de 5M $ envers notre projet est magistral, mais ce qui est important de noter c'est la reconnaissance d'un homme envers son alma mater, son amour envers sa ville natale, sa passion pour la culture et l'histoire et enfin, son désir de redonner à la société qui s'y traduit. C'est, en fait, le legs d'une vie. »

-Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

À propos du projet de transformation du Musée de l'Amérique francophone

C'est grâce à la vision de Roland Lepage et sa détermination à concrétiser un legs significatif pour Québec que le Musée de la civilisation peut ainsi poursuivre le projet de transformation de l'actuel Musée de l'Amérique francophone vers un tout nouveau complexe muséal : La Cité du Séminaire. Ce projet de reconversion exemplaire constitue un geste fort et symbolique de protection d'un patrimoine exceptionnel, au coeur du Vieux-Québec, site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il rendra accessible à la population les joyaux que constituent les collections du Séminaire ainsi qu'un lieu dédié aux sciences.

