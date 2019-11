AgraFlora Organics complète un placement privé à 0,30 $/action pour un total de 28?750?000 $





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. («?AgraFlora?» ou la «?Société?») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé un placement privé sans intermédiaire comprenant 28?750 débentures convertibles non garanties (les «?débentures?»), d'une valeur nominale de 1?000 $ chacune, pour un produit brut de 28?750?000 $.



Les débentures ont été émises à une valeur présumée de 30 cents par action, soit une prime de 66,67% par rapport au cours de clôture des actions de la société en date du 25 novembre 2019. Les débentures porteront intérêt au taux de 10,0% par an à compter de la date d'émission, payable semestriellement les 30 juin, et 31 décembre de chaque année, à compter du 31 décembre 2019. Les intérêts seront calculés sur la base d'une année de 360 ??jours composée de 12 mois de 30 jours. Les débentures viendront à échéance le 31 décembre 2021.

Le montant de ce placement servira comme fonds de roulement général et permettra de poursuivre les dépenses en immobilisations dans son complexe de serres Delta de 2,2 millions de pieds carrés, ainsi que dans son usine de fabrication de produits comestibles de 51?500 pieds carrés située à Winnipeg.

Les débentures seront convertibles au choix du porteur en: (i) un nombre d'actions ordinaires de la société (les «?actions de débentures?») calculé sur la base du montant total des débentures converties divisé par le prix de conversion de 0,30 $ par action (le «?prix de conversion?»); et (ii) un paiement en espèces correspondant au montant d'intérêt supplémentaire que ce porteur aurait reçu s'il avait détenu la débenture à compter de la date de conversion jusqu'à la date d'échéance (le «?montant intégral?»). Les porteurs qui convertissent leurs débentures recevront l'intérêt couru et impayé sur celle-ci pour la période allant de la date du dernier versement d'intérêts, inclusivement, à la date de conversion, excluant celle-ci. Si elles sont toutes converties, les débentures représenteront environ 95?833?333 actions ordinaires du capital de la société.

Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora, a déclaré: «?Tandis que nos pairs continuent de faire face à des difficultés pour rester capitalisés de manière adéquate tout au long de ces conditions de marché difficiles, cette importante injection de fonds avec une prime substantielle par rapport au marché, témoigne de la position dominante d'AgraFlora en vue de la prochaine phase de normalisation du cannabis. L'immense potentiel de notre portefeuille d'actifs en amont et en aval est une nouvelle fois validé par cet investissement stratégique du premier fonds canadien pour le cannabis.?»

Tous les titres émis dans le cadre de ce placement sont soumis à une période de détention légale de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada.

À propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2?200?000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. La société est également en train de réaménager une usine de fabrication de produits comestibles de 51?500 pieds carrés, conforme aux bonnes pratiques de fabrication «?BPF?» située à Winnipeg, au Manitoba. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.agraflora.com.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Brandon Boddy

PDG & président

T : (604) 398-3147

Pour plus d'informations :





AgraFlora Organics International Inc.

Tim McNulty

E : ir@agraflora.com

T : (800) 783-6056





Pour les communications en français d'AgraFlora :

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E : rs@maricom.ca

T : (888) 585-MARI



Le CSE et le fournisseur de services d'information n'ont pas examiné le présent communiqué et n'assument aucune responsabilité quant à son exactitude ou sa pertinence.

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines «?informations prospectives?» au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots telles que «?planifier?», «?s'attendre?», «?projeter?», «?avoir l'intention de?», «?croire?», «?anticiper?», «?estimer?» et d'autres mots similaires, ou des déclarations indiquant que certains événements ou conditions «?peut?» ou «?sera?» se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés dans les déclarations prospectives. déclarations incluant, sans toutefois s'y limiter, les retards ou les incertitudes concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans commerciaux concernant AgraFlora Organics décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrit dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l'exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com .

