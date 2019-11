Charles Fournier reçoit le Prix du CALQ - OEuvre de l'année dans la Capitale-Nationale pour sa pièce FOREMAN





QUÉBEC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de décerner le Prix du CALQ - OEuvre de l'année dans la Capitale-Nationale à Charles Fournier pour sa pièce de théâtre FOREMAN. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international du Conseil des arts et des lettres du Québec, lors de la cérémonie des Prix d'excellence des arts et de la culture tenue aujourd'hui au Diamant. Cet événement annuel vise à honorer les artistes professionnel(le)s, les organismes et les entreprises qui, par leur engagement, leur créativité ou leur innovation, contribuent à l'essor culturel des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Les membres du jury du CALQ ont été emballés par FOREMAN, « une oeuvre formidable dont le propos sur la masculinité est attaqué de front, avec une grande habileté et dans une langue singulière. Du point de vue de la représentation, la scénographie, le jeu d'acteur et les chorégraphies sont remarquables. » (Extrait des commentaires du jury)

FOREMAN

Écrit par Charles Fournier, FOREMAN est une production de Mon père est mort, mise en scène par Olivier Arteau et Marie-Hélène Gendreau. Après un laboratoire de création au Théâtre Périscope en 2016, puis un passage remarqué aux Chantiers/constructions artistiques à Premier acte en 2017, suivi d'une résidence au Théâtre du Bic en 2018, FOREMAN a été présentée 19 fois à guichets fermés au Périscope en avril 2019. La pièce est inspirée de l'expérience de l'auteur sur les chantiers de construction et de son désir de témoigner des enjeux liés aux hommes de sa génération. Entre règlements de comptes, débordements virils et confidences, FOREMAN aborde avec autant d'humour que de profondeur les problématiques propres à l'homme moderne, toujours oscillant entre beauté et violence.

Pour l'écriture de son texte, Charles Fournier a bénéficié du mentorat d'Érika Soucy, à la suite d'une bourse Première Ovation en arts littéraires. Il a remporté le Prix du meilleur texte original aux Prix théâtre de la Fondation du Trident, pour la saison 2018-2019. En parallèle aux représentations de FOREMAN, Charles Fournier a élaboré For men - Pour hommes, un projet de médiation culturelle permettant aux bénéficiaires masculins de services communautaires de prendre la parole et de s'initier au théâtre, sous la supervision de professionnels du milieu.

La Fabrique culturelle de Télé-Québec a réalisé une capsule vidéo à propos de la pièce FOREMAN, qu'il est possible de visionner ici.

À propos de Charles Fournier

En 2012, Charles Fournier fait son entrée au Conservatoire d'art dramatique de Québec où il développe son aptitude pour le jeu et sa passion pour l'écriture dramatique. Dès l'obtention de son diplôme, en 2015, il travaille comme comédien, notamment dans Adieu Sherlock ! (2016), Belle-famille (2017), Tranche-Cul (2017) et plus récemment dans Massage secret, au Nouveau Théâtre de l'Île d'Orléans. Parallèlement, il prend part à différents projets à titre d'auteur, notamment Plywood, un show sur le rough (Omnibus, 2016), pièce dans laquelle il joue également. Il est aussi l'auteur de scénarios de plusieurs courts-métrages.

La mission du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

La mission du Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches

Représentant 170 organismes et plus d'un millier d'artistes et de travailleurs culturels professionnels, le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches est le seul organisme à regrouper et à servir l'ensemble des professionnels des domaines artistiques et culturels. De concert avec ses membres, il fait des actions de représentation, de sensibilisation et de promotion auprès de différentes instances, notamment pour la défense des intérêts de la clientèle culturelle et artistique professionnelle, et contribue activement au développement des arts et de la culture sur son territoire.

À propos de La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Suivez-nous sur Facebook ou Twitter

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Communiqué envoyé le 25 novembre 2019 à 20:00 et diffusé par :