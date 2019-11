José Luis Torres reçoit le Prix du CALQ - OEuvre de l'année en Chaudière-Appalaches pour Trajectoires





QUÉBEC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de décerner le Prix du CALQ - OEuvre de l'année en Chaudière-Appalaches à José Luis Torres pour son exposition en trois actes Trajectoires. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international du Conseil des arts et des lettres du Québec, lors de la cérémonie des Prix d'excellence des arts et de la culture tenue aujourd'hui au Diamant. Cet événement annuel vise à honorer les artistes professionnel(le)s, les organismes et les entreprises qui, par leur engagement, leur créativité ou leur innovation, contribuent à l'essor culturel des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Les membres du jury du CALQ ont souligné « la pertinence du discours de José Luis Torres dans ce projet d'expositions d'une qualité artistique impressionnante. Dans une grande puissance d'évocation, ses oeuvres révèlent, avec efficacité et simplicité, les difficultés liées à l'immigration. » (Extrait des commentaires du jury)

Trajectoires

Trajectoires est un projet de création évolutif en trois actes, réalisé en 2018 par l'artiste en arts visuels José Luis Torres. Présenté successivement lors d'expositions individuelles dans trois villes canadiennes, le projet aborde les enjeux actuels liés à l'immigration, à l'exil et à la notion d'identité.

En juin 2018, invité par la Koffler Gallery à Toronto, Torres présente le premier acte de son projet. Intitulée Question d'adaptation, l'exposition prend la forme d'une imposante installation sculpturale axée sur trois notions essentielles à l'expérience de la migration, soit le camouflage, la réflexion et la reconstruction. En juillet, il présente Errances, deuxième acte de Trajectoires, au Centre d'art Jacques-et-Michel-Auger à Victoriaville, en partenariat avec la Biennale nationale de sculpture contemporaine. Dans cette installation, des symboles originellement conçus pour orienter se transforment en éléments destinés à perdre ou à tromper le public. À l'invitation de l'University of Lethbridge Art Gallery en Alberta, Torres expose en septembre son dernier acte, The Everyday Future, une installation à grande échelle réalisée à partir de la déconstruction de caravanes. Il interroge ainsi le rapport entre la notion d'habitat, qui implique une stabilité, et celle de campement, qui suppose un état de vulnérabilité.

À propos de José Luis Torres

Né en Argentine, José Luis Torres vit et travaille au Québec depuis 2003. Il détient un baccalauréat en arts visuels, une maîtrise en sculpture et une formation en architecture. Ses oeuvres ont fait l'objet de nombreuses expositions individuelles et collectives à travers les Amériques et en Europe. II a présenté plusieurs oeuvres d'art public éphémères lors d'événements d'envergure tels que Passages insolites (Québec), Art Souterrain (Montréal), Festival international des jardins (Métis), X-Border Art Biennial (Finlande) et Festival des Architectures Vives (France).

La mission du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

La mission du Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches

Représentant 170 organismes et plus d'un millier d'artistes et de travailleurs culturels professionnels, le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches est le seul organisme à regrouper et à servir l'ensemble des professionnels des domaines artistiques et culturels. De concert avec ses membres, il fait des actions de représentation, de sensibilisation et de promotion auprès de différentes instances, notamment pour la défense des intérêts de la clientèle culturelle et artistique professionnelle, et contribue activement au développement des arts et de la culture sur son territoire.

À propos de La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

