Avis aux médias - Équité salariale - La CSQ exige une révision de la loi





QUÉBEC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) avise les médias qu'elle prendra part à une conférence de presse aux côtés de représentantes élues des ailes parlementaires de Québec solidaire, du Parti Québécois et du Parti libéral du Québec, demain, le mardi 26 novembre 2019, dès 9 h, dans le foyer La Fontaine du hall principal de l'hôtel du Parlement.

À cette occasion, la CSQ joindra sa voix à plusieurs organismes du monde du travail et de la société civile dans le cadre du lancement d'une pétition demandant une révision de la Loi sur l'équité salariale.

Aide-mémoire



QUOI : Lancement d'une pétition demandant une révision de la Loi sur l'équité salariale



QUAND : Le mardi 26 novembre 2019 à 9 h



OÙ : Assemblée nationale du Québec

Hôtel du Parlement

Foyer La Fontaine du hall principal

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

