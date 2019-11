Invitation aux médias - Les acteurs du réseau public d'éducation demandent au ministre Roberge de surseoir à l'adoption du projet de loi no 40





QUÉBEC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que plusieurs acteurs du monde de l'éducation tiendront une conférence de presse le mardi 26 novembre afin de demander au ministre Jean-François Roberge de surseoir à l'adoption du projet de loi no 40 et d'inviter la population du Québec à une vraie réflexion sur l'avenir de l'école publique.

« Monsieur le ministre, ne risquons pas de déstabiliser le réseau, prenons le temps de réfléchir ensemble à notre système d'éducation, pour la réussite des élèves »

Présences :

Dan Lamoureux, président, Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)

Jan Langelier, directrice générale, Association of administrators of english schools of Quebec (AAESQ)

Line Camerlain, 1ère vice-présidente, Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Suzanne-G. Chartrand, porte-parole du Collectif Debout pour l'école !

Marc Étienne Deslauriers, président du Comité de parents de la Commission scolaire de Montréal

Jacques Létourneau, président, Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Rhonda Boucher, présidente, English parents' committee association (EPCA)

Nathalie Morel, vice-présidente à la vie professionnelle, Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Alain Fortier, président, Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

Patricia Clermont et Natalie Poirier, Je protège mon école publique (JPMEP)

Anne-Marie Boucher, membre, Mouvement L'école ensemble

Carol Meindl, directrice générale, Quebec federation home & school association (QFHSA)

Daniel Turp, professeur titulaire de la Faculté de droit de l'Université de Montréal

AIDE-MÉMOIRE



Heure : Mardi 26 novembre 2019

10 h 30



Lieu: Centre St-Pierre

1212 Rue Panet

Montréal, QC H2L 2Y7

Salle Roger-Poirier

