Avis aux médias - Opération patrimoine Montréal 2019 - Dévoilement des lauréats des Grands prix et du Lieu coup de coeur





MONTRÉAL, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Émilie Thuillier, responsable du patrimoine, de la démocratie et de la transparence ainsi que des communications et de l'expérience citoyenne au comité exécutif de la Ville de Montréal, et Carole Deniger, présidente d'Héritage Montréal, convient les membres des médias au dévoilement des lauréates et lauréats des Grands prix et du Lieu coup de coeur de l'Opération patrimoine Montréal 2019.

L'événement se déroulera en présence de Dinu Bumbaru, directeur des politiques d'Héritage Montréal et membre du jury, et Peter Jacobs, président du Conseil du patrimoine de Montréal et président du jury. Les lauréates et lauréats recevront des certificats de reconnaissance pour des projets présentés dans les catégories Prendre soin, Redonner vie, Savoir-faire, Faire connaître et Agir ensemble. Le Lieu coup de coeur, choisi à la suite d'un vote populaire, y sera également dévoilé.

Date : Mardi 26 novembre 2019



Heure : 17 h 30



Lieu : Auditorium de la Grande Bibliothèque de BAnQ

475, boulevard De Maisonneuve Est

Station de métro Berri-UQAM

Le concours Opération patrimoine Montréal récompense les projets qui contribuent à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, tant matériel qu'immatériel, comme les savoir-faire, la diffusion et la mise en valeur citoyenne. Pour en savoir plus sur l'Opération patrimoine Montréal, visitez le ville.montreal.qc.ca/operationpatrimoine.

