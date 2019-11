Déclaration de l'honorable Carolyn Bennett et de l'honorable Marc Miller à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes





OTTAWA, le 25 nov. 2019 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, et le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, ont publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, les Canadiens et Canadiennes ont l'occasion de conjuguer leurs efforts pour défendre les droits des femmes et des filles et pour éliminer toutes les formes de violence dont elles sont victimes.

Selon les Nations Unies, le tiers des femmes et des filles subissent des violences physiques ou sexuelles à un moment donné dans leur vie.

Au Canada, toutes les femmes et les filles font face à un risque inacceptable de violence, en particulier de la part de leurs partenaires intimes, mais les recherches indiquent que les femmes et les filles autochtones déclarent elles-mêmes des taux de victimisation beaucoup plus élevés.

L'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles autochtones est l'une des questions les plus pressantes de notre époque.

Le gouvernement du Canada prend au sérieux la question de la violence faite aux femmes, y compris la violence familiale. Nous poursuivons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, les organisations de femmes autochtones et d'autres intervenants en vue de développer des solutions efficaces et appropriées qui permettront d'améliorer la sûreté et la sécurité des femmes, des enfants et des familles autochtones.

En cette journée, nous rendons également hommage à toutes les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et nous sommes solidaires de leurs familles qui continuent à pleurer leur perte et à lutter pour obtenir justice. Le gouvernement du Canada continue d'offrir un accès à des services de soutien affectif et professionnels en santé mentale communautaires adaptés à la culture, ainsi qu'à une ligne d'urgence nationale sans frais, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en vue de favoriser la guérison des familles, des survivantes et des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

De plus, en réponse au rapport définitif de l'Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, intitulé Réclamer notre pouvoir et notre place, nous collaborons avec nos partenaires autochtones et avec les gouvernements provinciaux et territoriaux afin d'élaborer conjointement un plan d'action national pour la lutte contre la violence faite aux femmes, aux filles, aux lesbiennes, aux gais, aux bisexuels, aux transgenres, aux queers et aux bispirituels (LGBTQ2S) autochtones. Nous travaillerons également avec nos partenaires autochtones pour définir les prochaines étapes, ce qui comprend la mobilisation pour la mise en oeuvre des appels à la justice.

Enfin, en cette Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous encourageons tous les Canadiens et Canadiennes à appuyer les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe ainsi que la campagne #NosGestesComptent, qui débute aujourd'hui et prendra fin le 10 décembre, date de la Journée internationale des droits de la personne.

Nous travaillons en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, en nous fondant sur la reconnaissance des droits, le respect et la coopération, afin de nous attaquer aux causes fondamentales de la violence. Toutes les femmes doivent pouvoir se sentir en sécurité dans leur foyer et dans leur communauté. C'est pour cette raison que nous continuons à appuyer financièrement le soutien et les services d'urgence pour les femmes qui fuient la violence domestique, les refuges pour les femmes, le logement, l'éducation, la réforme des services à l'enfance et la sécurité sur la « route des larmes ».

Nous avons tous une responsabilité et un rôle à assumer en vue de bâtir un avenir où les femmes, les filles, les personnes LGBTQ et bispirituelles autochtones ainsi que tous les Canadiens et Canadiennes seront à l'abri de la violence et pourront réaliser leur plein potentiel. »

