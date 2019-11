Komet annonce la démission d'un administrateur





MONTRÉAL, 25 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Komet Inc. (« Komet » ou la « Société »; TSX V : KMT) annonce la démission de M. André Gagné à titre d'administrateur de la Société. Ceci est une conséquence de la décision de la Société de vendre ses actifs en Afrique de l'Ouest et de dorénavant concentrer ses efforts d'exploration dans l'est du Canada. M. Gagné demeurera consultant spécial auprès de la Société jusqu'à la finalisation de la vente des actifs africains. Le conseil d'administration de la Société remercie M. Gagné pour ses contributions auprès de la Société pendant la durée de son mandat en tant que Président et administrateur.



Komet annonce également que la Société a récemment complété l'acquisition d'une propriété d'exploration pour les métaux usuels au Québec et travaille présentement pour clôturer une deuxième acquisition. Les détails de ces transactions et de ces propriétés seront annoncés dans le nouvel an.

Pour de plus amples renseignements :

Robert Wares, président par intérim 514-940-0670 ext. 111 / r.wares@kometgold.com

Mise en garde à propos des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations en date du présent communiqué, tels que les renseignements concernant un financement; l'utilisation du produit brut d'un financement; la capacité de la Société de réaliser un financement; les délais et la capacité de la Société de satisfaire aux conditions d'inscription de la Bourse de croissance TSX; les perspectives pour les propriétés d'explorations, ainsi que tout autre renseignement dans les présentes qui n'est pas un fait historique et qui pourrait constituer un « renseignement prospectif ». Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, la Société ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si la loi l'exige.





