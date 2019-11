Invesco mérite deux prix au Gala des fonds canadiens Lipper édition 2019 de Refinitiv





TORONTO, le 25 novembre 2019 /CNW/ - Invesco a annoncé aujourd'hui que deux de ses fonds communs de placement ont été récompensés au Gala des fonds canadiens Lipper édition 2019 de Refinitiv. Il s'agit du Fonds actif de titres de créance multisectoriels Invesco et du Fonds Europlus Invesco, deux des meilleurs fonds de leur catégorie qui illustrent bien l'expertise en placements diversifiée sur le plan géographique d'Invesco.

« Invesco met tout en oeuvre pour aider les épargnants à atteindre leurs objectifs financiers à long terme », a déclaré Jason MacKay, chef de la gestion de patrimoine à Invesco Canada. « Nous sommes honorés de recevoir ces récompenses de la part de Lipper pour nos stratégies de placement de premier plan gérées activement au Canada. »

Portrait des fonds récompensés :

Le Fonds actif de titres de créance multisectoriels Invesco (série A), géré par Jennifer Hartviksen , Joseph Portera , Ken Hill , Michael Hyman , Matthew Brill et Jason Trujillo , a remporté le prix du meilleur fonds de la catégorie Revenu fixe de sociétés mondiales pour la période de trois ans. L'équipe de gestion de portefeuille vise à procurer un rendement total positif sur un cycle de marché complet en misant sur la gestion active de la répartition stratégique et tactique des titres de créance mondiaux.

Depuis plus de 30 ans et dans plus de 20 pays, les très respectés prix Lipper de Refinitiv récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui se sont toujours distingués par leur rendement ajusté au risque élevé par rapport à leurs pairs et attirent l'attention du monde des placements sur les fonds qui se sont le plus illustrés. Le mérite des fonds primés repose uniquement sur des critères quantitatifs. Ces critères et la profondeur inégalée des données sur les fonds confèrent un prestige incomparable et une valeur durable à ces prix. Les critères de sélection à cette prestigieuse remise de prix, qui souligne l'excellence en matière de gestion de fonds, reposent sur une méthodologie exclusive et réputée pour compiler des données de fonds.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion d'actifs indépendante d'envergure mondiale dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. Nos équipes de placement distinctives offrent une gamme complète de stratégies de placement actives, passives et alternatives. Invesco, qui a des bureaux dans 25 pays, gérait 1 200 milliards $US d'actifs pour le compte de ses clients du monde entier au 30 septembre 2019. Pour tout complément d'information, allez à http://Invesco.com. NYSE: IVZ

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions mais qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d'Invesco Canada Ltée.

Le Fonds actif de titres de créance multisectoriels Invesco (série A) a remporté le prix du meilleur fonds de la catégorie Revenu fixe de sociétés mondiales pour son rendement sur la période de trois ans terminée le 31 juillet 2019 sur un total de 15 fonds au Gala des fonds canadiens Lipper édition 2019 de Refinitiv. Le classement Lipper Leader correspondant pour la constance du rendement du fonds au cours des périodes terminées à cette date s'établit comme suit : 2 (3 ans), 2 (5 ans), 1 (10 ans).

Le classement Lipper Leader pour la constance du rendement du fonds pour les périodes terminées le 31 octobre 2019 s'établit comme suit : 4 (3 ans), 3 (5 ans), s.o. (10 ans). Le rendement du fonds pour les périodes terminées le 31 octobre 2019 s'établit comme suit : 10,24 % (1 an), 4,55 % (3 ans), 5,03 % (5 ans), 5,76 % (10 ans) *

* Le 27 juillet 2018, les objectifs et stratégies de placement du fonds ont été modifiés. Le rendement de ce fonds aurait été différent pour la période précédant cette date si les objectifs et stratégies de placement actuels avaient été en vigueur pendant cette période et il se chiffre à 6,8 % depuis sa création en novembre 1996.

Le Fonds Europlus Invesco (série A) a remporté le prix du meilleur fonds de la catégorie Actions européennes pour son rendement sur la période de dix ans terminée le 31 juillet 2019 sur un total de 21 fonds au Gala des fonds canadiens Lipper édition 2019 de Refinitiv. Le classement Lipper Leader correspondant pour la constance du rendement du fonds au cours des périodes terminées à cette date s'établit comme suit : 3 (3 ans), 4 (5 ans), 5 (10 ans).

Le classement Lipper Leader pour la constance du rendement du fonds pour les périodes terminées le 31 octobre 2019 s'établit comme suit : 4 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans). Le rendement du fonds pour les périodes terminées le 31 octobre 2019 s'établit comme suit : 13,86 % (1 an), 6,68 % (3 ans), 7,15 % (5 ans), 9,22 % (10 ans).

Clause de dénégation des prix Lipper Fund de Refinitiv

Les prix Lipper Fund, qui sont décernés chaque année, récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui se sont toujours distingués par leur rendement ajusté au risque élevé par rapport à leurs pairs. Les lauréats du prix Lipper Fund sont choisis en fonction du classement Lipper Leader pour la constance du rendement, établi en fonction du rendement ajusté au risque sur les périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui obtient le pointage le plus élevé au classement Lipper Leader pour la constance du rendement (taux de rendement effectif) dans chaque catégorie admissible remporte le prix Lipper Fund. Pour tout complément d'information, allez à lipperfundawards.com. Bien que Lipper déploie des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues aux présentes, elle ne peut en garantir l'exactitude.

Au sujet du système de notation de Lipper

Constance du rendement

Le prix Lipper Leader pour la constance du rendement est décerné au fonds dont la constance du rendement et le rendement ajusté au risque sont supérieurs à ceux d'un groupe de fonds similaires. Les fonds qui figurent parmi les Lipper Leaders pour la constance du rendement sont peut-être le meilleur choix pour les épargnants qui accordent de la valeur à la constance du rendement d'un fonds année après année par rapport aux autres fonds de son groupe de pairs.

Nous tenons à prévenir les épargnants que certains groupes de pairs sont intrinsèquement plus volatils que d'autres et que même les fonds classés Lipper Leaders pour la constance du rendement qui se trouvent dans les groupes de pairs les plus volatils ne conviennent peut-être pas aux épargnants qui ont des objectifs de placement à plus court terme ou qui ont une moins grande tolérance au risque.

Méthode de notation des Lipper Leaders pour la constance du rendement

La note Lipper Leaders pour la constance du rendement est établie en fonction des antécédents de rendement ajusté au risque des fonds par rapport à leurs pairs. Les notes pour la constance du rendement de toutes les catégories de fonds Lipper qui comptent au moins cinq portefeuilles distincts sont compilées et incluent aussi bien les fonds d'actions que les fonds de titres à revenu fixe (p. ex. : fonds de sociétés à grande capitalisation de base, fonds de bons du Trésor américain, etc.).

Les notes peuvent changer chaque mois et sont calculées sur les périodes suivantes : 3, 5 et 10 ans et depuis la création du fonds. Le rendement depuis la création du fonds est calculé en fonction de la moyenne équipondérée des classements par centile pour la constance du rendement sur les périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les premiers 20 % des fonds dans chaque catégorie sont nommés Lipper Leaders pour la constance du rendement. Les prochains 20 % reçoivent une note de 4, les 20 % médians reçoivent une note de 3, les prochains 20 % reçoivent une note de 2 et les derniers 20 % reçoivent une note de 1.

