Crise du propane : L'AQP sollicite l'aide du Bloc Québécois





GRANBY, QC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Devant l'absence de gestes concrets d'Ottawa, L'Association québécoise du propane (AQP) demande au Bloc Québécois de mettre l'épaule à la roue dans la recherche d'une solution immédiate à la crise du propane. Nous estimons que le contexte actuel est purement une question de sécurité énergétique à laquelle il faut répondre immédiatement.

« L'heure est grave et la situation est urgente, nous souhaitons que tous les élus du Québec relayent le même message à Ottawa : c'est-à-dire qu'on va manquer de temps, il faut bouger maintenant! Nous demandons au Chef du Bloc Québécois de prendre acte du visage humain de cette crise et de relayer un message d'urgence à Ottawa », a déclaré Raymond Gouron, directeur général de l'AQP.

L'AQP réitère que la rupture d'approvisionnement en propane qui sévit au Québec présentement frappe de plein fouet ses clients. « Par exemple, les producteurs agricoles pourraient perdre gros dans les prochains jours s'ils ne retrouvent pas l'accès au propane. Il est déplorable de constater que, pour l'heure, aucune solution n'est en vue à Ottawa pour éviter le pire. En ce sens, un appui de M. Yves-François Blanchet serait salutaire », poursuit M. Gouron.

L'AQP considère que la crise a assez duré et que trop de citoyens et d'entrepreneurs du Québec ont à perdre avec le statu quo. Ce sont nos agriculteurs, nos restaurateurs, nos contracteurs, nos manufacturiers, nos couvreurs, nos écoliers, nos personnes âgées et nos chantiers au Québec qui comptent désespérément sur le propane. C'est eux qui paieront le prix élevé des conséquences de cette crise si Ottawa ne bouge pas assez rapidement. « Nous sommes en mode urgence actuellement. Le propane est indispensable au Québec, c'est la réalité. Selon l'AQP, le Bloc québécois doit avant tout aider les Québécois à passer à travers cette crise majeure. », conclut M. Gouron.

L'AQP considère que le gouvernement fédéral doit envisager toutes les options à sa disposition afin de s'assurer de mettre fin immédiatement à la rupture d'approvisionnement en propane au Québec.

À propos

L'Association québécoise du propane regroupe la très grande majorité des propaniers du Québec, des producteurs et grossistes, ainsi qu'un grand nombre de fabricants et distributeurs d'équipements et d'appareils utilisant le propane comme source d'énergie.

Nous offrons à nos membres un appui constant pour l'atteinte de leurs objectifs de croissance commerciale, par le biais, par exemple, de la mise en place d'un programme de contrôle de la qualité reconnu par la Régie du bâtiment du Québec et d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'urgence agréé par Transports Canada. De fait, nous veillons à uniformiser l'industrie du propane, en proposant à la fois des standards de qualité élevés et les outils pour aider nos membres à les atteindre.

