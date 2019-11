Campagne Flore fatale : choisissons la nature





MONTRÉAL, 25 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Rapport Planète vivante Canada l'a démontré : la biodiversité décline à un rythme bouleversant. Si ironiquement, la nature est souvent copiée en utilisant les matériaux mêmes qui lui nuisent, choisir le côté pratique d'un bien au détriment de la nature n'est plus une option. Avec la campagne Flore fatale, qui présente un intrigant herbier aussi accrocheur que dangereux, le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) et TAXI Montréal soulignent l'importance de choisir la nature ? et toutes les solutions qu'elle offre pour résoudre la crise de la biodiversité et la dégradation de l'environnement.



Choisissons la nature

Jumelée à un site Internet ( Florefatale.com ) et à une campagne d'affichage, Flore fatale démontre comment les plantes artificielles contribuent à la crise mondiale du plastique, quels sont les effets du plastique sur la nature et surtout, pourquoi il est impératif de repenser notre relation au plastique et choisir la nature sans attendre.

Les expert.e.s prédisent qu'au rythme actuel, il y aura plus de plastique que de poisson dans l'océan d'ici 2050. L'ingestion de ce plastique et l'empêtrement dans les déchets plastiques sont les principales causes de blessures et de mort associées au plastique en ce qui a trait aux oiseaux de mer, aux poissons et aux mammifères marins.

Sophie Paradis, directrice pour le Québec, WWF-Canada :

« Le bien-être des citoyen.ne.s et la résilience urbaine dépendent de la présence abondante de la nature. Elle offre en permanence toute une gamme d'avantages appelés les services écosystémiques. La protection, la restauration et la valorisation de la nature et de la biodiversité sont essentielles, non seulement pour les humains mais aussi pour les espèces sauvages.

« L'importance de la nature en ville n'est plus à démontrer : purification et rafraîchissement de l'air, habitats pour la biodiversité, gestion des eaux de pluie et de ruissèlement, maintien de la qualité et de la structure des sols, santé physique et bien-être psychologique, etc. »

George Giampuranis, directeur de création de Taxi Montréal :

«?Le plastique est omniprésent dans nos vies, et il est facile de se laisser séduire par les apparences et le côté pratique des fleurs artificielles. Malheureusement, la popularité croissante des plantes en plastique en est la preuve. Éventuellement, ce plastique aboutira dans l'environnement.?»

Pour plus de renseignements

Laurence Cayer-Desrosiers, Spécialiste communications et événements Québec, WWF-Canada

lcdesrosiers@wwfcanada.org ,?514-703-2409

Équipe de création

Agence

TAXI Montréal

Directrice générale

Emma Toth

Directeur de la création

George Giampuranis

Vice-président, chef de la stratégie

Rafik Belmesk

Directeur de compte

Vlad Omazic

Réalisateur/Photographe

Jean Malek

Directrice artistique

Marie Cermakova

Concepteur-rédacteur

Christian Bélanger

Stratège

Julia Bélouis

Productrice

Chantal Wakil

Agence Média

Wavemaker

Stratège média

Jade Laflamme

Pour plus de renseignements sur l'agence de création

TAXI Montréal : Rafik Belmesk, rafik.belmesk@ta xi.ca , 514-842-8294

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c4b487be-4288-4d74-b983-72290d983ada

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a91fa96-3854-4b95-8323-58f50e2b785c

Communiqué envoyé le 25 novembre 2019 à 15:15 et diffusé par :