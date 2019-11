L'Arrondissement de Lachine inaugure la murale Vol au-delà de tes rêves





MONTRÉAL, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - C'est en présence de la mairesse de l'arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic, qu'a eu lieu l'inauguration de la fresque Vol au-delà de tes rêves réalisée au pavillon du Savoir de l'école Très-Saint-Sacrement au 380, rue Provost. Cette murale des artistes Simon Bachand et Jasmin Guérard-Alie du collectif Art du commun symbolise l'immensité et la puissance de l'imagination des enfants. Le projet a été chapeauté par le programme Graffiti de l'Arrondissement.

« L'Arrondissement de Lachine est heureux du partenariat avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys qui permet l'ajout d'une murale d'envergure, pensée cette fois-ci par les enfants de l'école Très-Saint-Sacrement. Cette murale, positive et porteuse des rêves des élèves, s'agence exceptionnellement avec l'architecture du bâtiment et ajoute une touche de magie à la cour d'école », mentionne la mairesse de l'Arrondissement, Maja Vodanovic.

Une vingtaine de fresques ont été réalisées à Lachine depuis 2003 incluant la série de neuf murales de la rue Notre-Dame sur lesquelles sont reproduites des photographies d'époque tirées de la riche collection de la Société d'histoire de Lachine.

L'équipe du programme Graffiti de l'Arrondissement de Lachine tient à remercier tous ses partenaires pour ce bel accomplissement : la Maison des jeunes l'Escalier de Lachine, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et particulièrement la directrice de l'école Très-Saint-Sacrement, Mme Louise Lauzière et ses élèves de 5e et 6e année pour leur participation à l'idéation du concept, Accès Location+ ainsi que les artistes d'Art du commun, Simon Bachand et Jasmin Guérard-Alie. Soulignons également le financement obtenu par le Programme d'art mural 2019 de la Ville de Montréal, volet 2 - murales de quartier.

