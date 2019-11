La Capitale lance une nouvelle approche en gestion de l'invalidité





QUÉBEC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Capitale Assurance et services financiers lance une offre intégrée en gestion de l'invalidité misant sur une approche globale en santé mentale. Trois solutions innovantes sont désormais mises à la disposition des assurés bénéficiant d'un régime d'assurance collective de La Capitale pour leur permettre d'optimiser leur traitement et d'améliorer leur bien-être.

Les coûts découlant de l'invalidité liée à la santé mentale ne cessent d'augmenter et représentent un défi pour les employeurs désirant offrir une couverture abordable et de qualité à leurs employés. En mettant de l'avant la thérapie comportementale et cognitive sur Internet, la pharmacogénétique et l'optimisation de la prise de médicaments, La Capitale entend favoriser un retour à la santé plus rapide et ainsi diminuer la durée des invalidités. Cette approche novatrice en santé mentale est le fruit de partenariats avec des firmes expertes dans le domaine de la santé.

« Sachant que les maladies à caractère psychologique représentent environ 70 % des coûts des prestations d'invalidité et que 70 % des patients canadiens ne prennent pas leurs médicaments selon les directives de leur médecin, il nous est apparu indispensable d'offrir des services complémentaires pour la gestion de l'invalidité dans un contexte de santé mentale. Chacun de ces services pris individuellement a un impact positif sur le retour à la santé. Nous sommes convaincus qu'en les combinant, leur impact n'en sera que plus fort », explique Mario Albert, vice-président exécutif à l'assurance collective de La Capitale.

En partenariat avec MindBeacon Health, La Capitale offre une thérapie en ligne visant l'autogestion de la santé mentale. Les assurés en invalidité admissibles peuvent ainsi accéder à un thérapeute en santé mentale grâce à une plateforme numérique. Ce service, qui utilise l'approche éprouvée de la thérapie comportementale et cognitive (TCC) pour aider à réduire les symptômes, est personnalisé et disponible en tout temps, permettant ainsi une grande autonomie.

Par l'entremise de l'entreprise BiogeniQ, La Capitale propose d'optimiser l'approche thérapeutique grâce à la pharmacogénétique. S'ils acceptent la démarche, certains assurés se voient proposer un test génétique permettant de prédire leur réponse à des médicaments. Les résultats du test sont confidentiels et ne sont pas communiqués à La Capitale. Seul le médecin traitant reçoit les informations, ce qui lui permet d'identifier les médicaments à privilégier et ainsi optimiser le traitement prescrit.

Finalement, en partenariat avec MedHelper, La Capitale propose à certains assurés en invalidité une application mobile favorisant l'optimisation de la prise de médicaments. Grâce à cet outil simple d'utilisation, le participant peut planifier ses dosages, établir des rappels, suivre l'inventaire de ses médicaments et savoir quand renouveler sa prescription. L'utilisation de cet outil dans un contexte de gestion de l'invalidité est exclusive aux assurés de La Capitale jusqu'au 30 juin 2020.

Cette approche intégrée innovante s'inscrit dans le continuum santé de La Capitale, dont les interventions se veulent humaines et centrées sur les besoins spécifiques de chacun.

À propos de La Capitale

Créée en 1940, La Capitale Assurance et services financiers est bien présente au Québec et dans l'ensemble du Canada. Comptant plus de 2 686 employés, elle s'appuie sur des valeurs mutualistes pour aider ses clients à bâtir, protéger et valoriser ce qu'ils considèrent comme essentiel à leur sécurité financière. Elle offre des produits d'assurance et des services financiers à la population en général et plus particulièrement aux membres du personnel des services publics québécois. Avec un actif de 7,4 milliards de dollars, La Capitale occupe une place de choix parmi les assureurs d'importance au Canada.

SOURCE La Capitale assurance et services financiers

Communiqué envoyé le 25 novembre 2019 à 14:00 et diffusé par :