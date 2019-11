Avis aux médias - Les commissaires à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique et du Canada communiqueront les conclusions de l'enquête sur l'utilisation de renseignements personnels par AggregateIQ





VANCOUVER, le 25 nov. 2019 /CNW/ - Michael McEvoy, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique, et Daniel Therrien, commissaire à la protection de la vie privée du Canada, tiendront une conférence de presse conjointe pour communiquer les conclusions d'une enquête sur l'utilisation par AggregateIQ Data Services Ltd., une entreprise établie à Victoria (Colombie-Britannique), de renseignements personnels pour la prestation de services-conseils dans le cadre de campagnes électorales au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Les conclusions de l'enquête sur AIQ font suite à la publication, plus tôt cette année, d'un rapport d'enquête connexe sur le scandale Facebook-Cambridge Analytica.

Détails de la conférence de presse :

Date : Le mardi 26 novembre 2019

Lieu : Salle 1600 (Salle Canfor Policy), Université Simon-Fraser, Centre Harbour, 515, rue Hastings Ouest, Vancouver.

Heure : de 10 h 30 à 11 h 30 (HNP) / de 13 h 30 à 14 h 30 (HNE)

Information pour vous joindre à la téléconférence :

Les journalistes de l'extérieur de Vancouver peuvent se joindre à la conférence de presse par téléphone. Pour obtenir ce numéro, veuillez envoyer un courriel à nboivin@oipc.bc.ca.

Veuillez noter que la conférence de presse n'est ouverte qu'aux journalistes accrédités.

Remarque : Un communiqué de presse et le rapport d'enquête seront disponibles sur le site Web du Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée une heure avant le début de la conférence de presse.

