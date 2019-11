La conférence PhocusWright consacre MagicStay.com par le Launch People's Choice Award





Ce jeudi 21 novembre, MagicStay a remporté le Launch People's Choice Award à la Phocuswright Conference de Fort Lauderdale (Floride), principal événement mondial consacré aux dernières tendances technologiques du tourisme.

Véritable reconnaissance de l'ensemble du secteur du tourisme et de la mobilité, ce prix prestigieux conforte la stratégie de développement mise en place à l'international depuis 2 ans par MagicStay. Avec cette récompense, MagicStay s'illustre comme un acteur incontournable du Business Travel et de la mobilité sur la scène internationale.

MagicStay, lauréat du Launch People's Choice Award

Le Launch People's Choice Award récompense les entreprises de plus de 4 ans proposant une innovation qui révolutionne le monde du voyage. Au travers de ce prix, la Phocuswright Conférence met en lumière chaque année les dernières tendances et innovations technologiques dans les principaux segments du marché du voyage.

En 10 minutes de pitch, William Lecerf, co-fondateur de MagicStay, a su convaincre les Dragons, les dix membres du Jury, recevant 9 avis favorables devant une assemblée de près de 2.000 des plus grands experts internationaux de l'industrie du voyage. Le prix a été remis à William Lecerf, co-fondateur (à gauche), Valéry Linyer, co-fondateur et CEO (au centre) et Slobodan Petrovic, COO (à droite).

Ces 2.000 experts ont ensuite élu MagicStay.com devant douze concurrents préalablement sélectionnés par Phocuswright : Affirm, Airdna, Amadeus, Arrivalist, Cover Genius, HotelRunner, Left Travel, Mistifly, Nezasa, Sift, Kiwi ou Travelcompsitor. Le prix a été attribué à égalité avec Kiwi.

Les commentaires des Dragons ont été élogieux :

« Vous accumulez une base de données d'une valeur unique et que personne d'autre ne possède. »

Will Philippson, Former Co-founder and COO SilveRail Technologies

« J'aime beaucoup le fait que votre contenu soit disponible dans les SBT. »

Charuta Fadnis, Senior Director Product Strategy and Analytics BCD Travel

« En tant qu'expat à la recherche d'un logement dans un pays étranger, tout ce que vous pouvez faire pour simplifier ce processus est absolument génial. C'est un processus infernal auquel les entreprises consacrent beaucoup de temps et votre solution est BRILLANTE. »

Philip Wolf, Serial Board Director and Founder Phocuswright Inc.

« Votre volet Duty of Care m'a vraiment convaincue. En tant que grande entreprise, je sais que c'est l'une des plus grandes craintes que nous avons à l'égard de nos employés en affectation à l'étranger. »

Gayle Knolls, Head of Business Development TRAVELPORT

Une stratégie de développement efficace

Lancée en 2013 à Grasse, la plateforme www.MagicStay.com a consacré ses 5 premières années d'existence à la R&D.

Après s'est d'abord adressée au marché des organisateurs de salons, elle propose depuis 2016 aux voyageurs d'affaires et, depuis le début d'année, aux expatriés et/ou personnes en mobilité professionnelle, une alternative sécurisée à l'hôtellerie professionnelle en répondant aux enjeux du duty of care, aux contraintes de sécurité du voyageur et à la protection des données personnelles, exigés par les grandes entreprises.

En pleine phase d'expansion, la plateforme d'hébergement dédiée aux professionnels a doublé son offre depuis le début d'année. Elle propose désormais plus de 600 000 appartements, villas ou appart-hôtels à travers le monde (plus de 3000 villes et 130 pays).

MagicStay espère atteindre le million d'hébergements au courant de l'année 2020.

La photo de la page précédente ainsi que d'autres sont disponibles sur simple demande

www.magicstay.com

Médiathèque MagicStay (communiqués de presse, logo, photothèque...)

Rejoignez-nous sur : Facebook Twitter LinkedIn

Communiqué envoyé le 25 novembre 2019 à 13:35 et diffusé par :