Une fondation d'athlétisme a été formée pour forger des partenariats avec des pays d'Amérique centrale à la recherche de la Coupe du Monde et de l'Or olympique





La FAICA - Fundación para Atletas del Istmo Centroamericano, promeut l'innovation du secteur public pour le développement économique intégré régional en vue de soumettre sa candidature pour accueillir la Coupe du Monde et les Jeux olympiques

SAN SALVADOR, El Salvador, 25 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La FAICA (Foundation for Athletes of the Central American Isthmus), écrit l'histoire aujourd'hui en annonçant les premières étapes légales vers la formation d'une organisation non gouvernementale privée dont l'objectif ambitieux est de construire une alliance intégrée entre les 7 nations de l'isthme centraméricain et la République dominicaine. La FAICA a pour mission de promouvoir la croissance et le développement économiques par le biais d'évènements sportifs internationaux dans l'ultime but de présenter éventuellement sa candidature pour accueillir les Jeux olympiques d'été et la Coupe du Monde de la FIFA.

La FAICA est une transition transformationnelle dans la façon de voir, non seulement ce qui peut être accompli dans la région, mais aussi comment le réaliser. Le nouveau mécanisme en place est conçu pour rassembler les nations et les orienter vers un développement à long terme commun par le biais du sport. La FAICA propose de fournir le mécanisme pour promouvoir la trajectoire ascendante de l'économie régionale.

Inspirée par la vision de l'Agenda 2030 de l'ONU, et le Sistema de la Integración Centroamericana - SICA Framework, promouvant la paix et le développement économique, la FAICA incorpore le concept de l'hélice quadruple pour répondre aux problèmes complexes qui existent en Amérique centrale. La FAICA fournira la plateforme nécessaire pour promouvoir la collaboration entre les intellectuels (universitaires), les entreprises, le gouvernement et la société civile dans le but de stimuler la planification et proposer des solutions créatives axées sur l'objectif primaire du développement économique et du renouvellement de l'infrastructure et de la réputation des régions afin de se qualifier et d'accueillir la Coupe du Monde et les Jeux olympiques. Un objectif adopté avec enthousiasme par la région, mais qui doit nécessairement être accompli correctement et intelligemment, en toute transparence, sans transmettre au public une dette énorme à rembourser.

À quoi ressemble le succès ? Des pistes de collaboration transnationnelle focalisée émergent indiquant une augmentation de l'activité entre les nations, une réduction du chômage, une augmentation du tourisme et du commerce et une réduction du crime. Et au final, accueillir la Coupe du Monde et les Jeux olympiques d'été.

La stratégie de la FAICA comprend que les villes hôtes désireuses de se préparer pour les Jeux olympiques peuvent servir de catalyseurs pour générer des plans de croissance économique à long terme, compléter des projets difficiles et fournir de nombreux bénéfices durables. En soutenant l'esprit de collaboration et l'esprit des Jeux, nous voyons des bénéfices tangibles et intangibles pour le sport, pour la culture, pour les affaires, pour l'innovation, pour l'éducation et un héritage à long terme durable dont nos enfants et les enfants de nos enfants bénéficieront. Les enfants ont un avenir et il se trouve ici en Amérique centrale et non pas dans un pays lointain.

Vous trouverez un complément d'information sur notre site Web www.FAICA.net ou en écrivant à FAICA@FAICA.net

