Xinhua Silk Road : la ville chinoise de Ningbo impressionne les reporteurs d'Asie du Sud-Est par sa croissance rapide





NINGBO, Chine, 25 novembre 2019 /CNW/ - Ningbo, une ville côtière de l'Est de la Chine, a impressionné par son développement économique rapide plusieurs reporteurs d'Asie du Sud-Est qui ont récemment visité la ville.

Le gouvernement municipal de Ningbo a organisé du 19 au 23 novembre un événement pour que les journalistes de l'Asie du Sud-Est découvrent la ville.

Au cours de l'événement, des reporteurs de Malaisie, de Thaïlande, d'Indonésie et de Singapour ont visité les entreprises locales, notamment AUX Group, Ningbo Cixing, JOYSON Electronics, Youngor Group et Peacebird Group, en mettant l'accent sur la fabrication intelligente et le secteur textile.

« Ningbo a fait de gros progrès dans le domaine de la fabrication intelligente », a déclaré Lim Siok Yean, journaliste en chef de l'Oriental Daily News de Malaisie. « Ce qui m'a le plus impressionné c'est que toutes les sociétés se consacrent à développer leur propre culture d'entreprise. »

En visitant Youngor Group, une entreprise chef de file du textile et de l'habillement en Chine, Hestianingsih, rédactrice du site indonésien Detik.com, s'est dite impressionnée par la fabrication intelligente de l'entreprise, notamment sa technologie de découpe au laser.

« Le port est la principale ressource de Ningbo et l'ouverture est son plus grand avantage », vante un slogan affiché dans la salle d'exposition de la mairie de Ningbo.

« Aujourd'hui, je comprends vraiment les caractéristiques de développement de Ningbo », a déclaré Lee Huat Lian, reporteur en chef au Sin Chew Daily de Malaisie, en soulignant en outre que la Malaisie, en raison de restrictions géographiques, ne compte pas de port international comme celui de Ningbo Zhoushan.

En 2018, 1,08 milliard de tonnes métriques de marchandises sont passées par le port de Ningbo Zhoushan, le premier au monde pendant dix années consécutives; son débit de conteneurs a atteint 26,35 millions d'EVP l'an dernier, se classant troisième au niveau mondial.

La zone de développement économique de Qianyang est une zone de commerce électronique composée d'un quartier d'affaires central, d'une zone industrielle, d'un centre logistique de commerce électronique et d'un quartier résidentiel. Elle couvre une superficie totale de 16,5 kilomètres carrés. Elle a été construite suite à l'initiative prise il y a plusieurs années par Ningbo de développer fortement le commerce électronique transfrontalier.

La zone de commerce électronique jouit d'avantages géographiques et elle est proche du plus grand port du monde, son influence couvrant la région du delta du Yang-Tsé dans l'Est de la Chine. « Je crois que la zone a un avenir prometteur », a déclaré Li Li, journaliste au Chinese Headline New Media de Singapour.

Au cours de l'événement, les journalistes ont également visité des sites culturels et des musées, tels que le musée de Tianyige, le musée de Ningbo et la salle d'expositions de la ville de Ningbo.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/309570.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1035086/Southeast_Asian_reporters_visit_Ningbo_City_Exhibition.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service

Communiqué envoyé le 25 novembre 2019 à 12:59 et diffusé par :