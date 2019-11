Jolywood aborde les avantages des modules PV bifaciaux de type N à la conférence Solar Asset Management MENA 2019





TAIZHOU, Chine, 25 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Liu Zhifeng, directeur de Jolywood Taizhou, premier fabricant chinois de modules photovoltaïques (PV), a été convié à la Solar Asset Management MENA 2019 pour présenter les caractéristiques essentielles des modules bifaciaux de type N, qui ont notablement accru le TRI (taux de rentabilité interne) des centrales solaires au Moyen-Orient. Organisé par SolarPlaza, l'événement a réuni des centaines de représentants et d'investisseurs du domaine de l'énergie solaire rattachés à des fournisseurs mondiaux d'EPC (ingénierie, approvisionnement et construction), des institutions de contrôle et des OEM (fabricants d'équipements d'origine) les 17 et 18 novembre. À cette occasion, des séances ont été mises sur pied afin d'aborder les thèmes du climat d'investissement, des opportunités de financement, des contrôles de qualité et de la gestion des actifs pour le marché photovoltaïque.

Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA selon le sigle anglais) ont observé une augmentation des installations de centrales solaires ces dernières années. De par son ensoleillement tout au long de l'année, la région se prête particulièrement bien à l'exploitation de l'énergie solaire, mais les températures extrêmement élevées risquent d'endommager un grand nombre des technologies disponibles actuellement, ce qui soulève des questions quant à la viabilité de l'énergie solaire dans la région.

« Les chaleurs extrêmes et les tempêtes de sable posent d'énormes défis en ce qui concerne l'efficacité des systèmes photovoltaïques installés dans la région. Les modules bifaciaux de type N à haut rendement de Jolywood sont conçus pour la dynamique climatique et les caractéristiques géographiques du Moyen-Orient, offrant une solution performante garantissant aux investisseurs un retour sur investissement plus élevé pour les centrales solaires construites dans la région », a déclaré Liu Zhifeng.

Dans le cadre de la conférence, Jolywood a présenté aux grandes industries mondiales les solutions révolutionnaires qu'elle a mises au point pour le développement de l'énergie solaire au Moyen-Orient. Mettant l'accent sur l'efficacité, le taux de conversion et la fiabilité, M. Liu a donné des détails sur les caractéristiques des technologies de batterie NTOPCon qui permettent de résoudre les problèmes liés à la chaleur extrême et d'augmenter les bénéfices à long terme pour les investisseurs locaux.

Premièrement, la haute performance : le rendement des cellules solaires NTOPCon de Jolywood produites en masse peut atteindre 23,2 %, et la capacité énergétique des modules produits en série se monte à 440-455 W, des valeurs nettement plus élevées que pour les technologies disponibles actuellement. Selon les statistiques fondées sur les tests environnementaux réalisés au Moyen-Orient, chaque augmentation de 10 W dans la puissance des modules bifaciaux de Jolywood peut entraîner une diminution des coûts liés aux autres composants du système (Balance of system, BOS) de 1 centime USD.

Deuxièmement, le gain énergétique élevé : grâce à la surface hautement réfléchissante des régions désertiques, les modules bifaciaux de type N de Jolywood peuvent atteindre un gain énergétique maximal de 27,3 %. Les chiffres issus de tests indépendants montrent que le gain énergétique des produits bifaciaux de type N de Jolywood est de 5 à 7 % plus élevé que celui des produits bifaciaux de PERC et de 13 à 15 % plus élevé que celui des produits monofaciaux de PERC.

Troisièmement, le haut degré de fiabilité : la résistance à la chaleur a été identifiée comme étant un élément important de la stabilité à long terme des modules solaires. Une exposition particulièrement longue à des températures extrêmes entraîne une dégradation provoquée par la lumière et la température élevée (LeTID selon le sigle anglais). La température moyenne de fonctionnement d'un module solaire est supérieure à 75 °C, ce qui exige de résoudre les problèmes liés à la LeTID dans cette région. Les modules de type N, qui ont l'avantage d'être soumis à une LeTID plus faible, représentent donc le produit idéal pour ce type de conditions. Pour aller plus loin face à cet enjeu primordial, Jolywood a optimisé ses modules pour réduire la dégradation provoquée par la lumière (LID selon le sigle anglais), atteignant ainsi un taux de 0,4 % ces dernières années (contre 1 % la première année), ce qui correspond à 6,32 % de production d'énergie en plus sur 25 ans (résultat basé sur un calcul réalisé dans les deux conditions).

Depuis le lancement du produit, les modules bifaciaux NTOPCon de Jolywood ont été très bien accueillis par les installateurs locaux. Jolywood a fourni en tout 500 MW au Moyen-Orient en 2019 seulement, dont 125 MW pour le projet Oman, la plus grande centrale photovoltaïque de type N au monde. Cette centrale devrait être raccordée au réseau national en décembre.

Jolywood (SZ : 300393) est le principal acteur mondial en termes de développement, de production et de commercialisation de feuilles de fond photovoltaïques, de cellules solaires bifaciales monocristallines de type N à haut rendement et de modules bifaciaux. Fondée en 2008, la société Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) est le plus grand fabricant mondial de feuilles de fond photovoltaïques, sa capacité de production annuelle étant supérieure à 100 millions de mètres carrés. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), filiale en pleine propriété de Jolywood Suzhou, a été créée en 2016 et se positionne à la tête du secteur mondial de l'énergie solaire avec une capacité de production de cellules solaires bifaciales de type N de 2,4 GW depuis 2017.

