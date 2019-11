MiddleGame Ventures annonce un fonds de 150 millions EUR destiné aux fintechs





MiddleGame Ventures (MGV), une société d'investissement axée sur les fintechs, annonce ce jour avoir levé un nouveau fonds ciblant les investissements post-amorçage de série A et B en Europe et en Amérique du Nord.

Le Venture Fund I de MGV est parvenu à sa première clôture, avec une taille cible finale de 150 millions EUR. Il investira et collaborera avec des startups B2B et B2B2C stimulant la transformation analogue-numérique et centralisé-décentralisé des services financiers, en mettant l'accent sur les solutions intergicielles et back-office. Son champ d'action couvre les technologies telles que la regtech, les identités numériques, les données financières et les infrastructures crypto sur les secteurs bancaires, de gestion d'actifs, des assurances, des paiements et des capitaux.

Le Luxembourg Future Fund (LFF) et le Fonds européen d'investissement (FEI) sont les investisseurs de référence du nouveau fonds MGV, et S&P Global fait partie des autres investisseurs institutionnels, stratégiques et de gestion patrimoniale. Le fonds reste ouvert à des investisseurs institutionnels et privés supplémentaires avant sa clôture définitive en 2020.

Spécialiste de l'investissement dans les fintechs, Pascal Bouvier a cofondé MGV au côté de Michael Meyer et Patrick Pinschmidt. Pascal déclare: "Nous sommes heureux de disposer de nouveaux capitaux provenant d'investisseurs majeurs et qui nous permettra de soutenir des entreprises transformationnelles en Europe et aux États-Unis grâce à notre fonds hautement spécialisé. Nos investisseurs sont d'accord pour dire que les fonds spécialisés habitués à travailler avec des entrepreneurs, des institutions financières établies et des régulateurs sont les mieux placés pour prospérer dans un environnement caractérisé par des contre-courants financiers et technologiques et d'importantes contraintes réglementaires. Nous sommes heureux de mettre notre plateforme à profit pour le compte d'investisseurs et de la prochaine vague d'innovateurs qui relèveront les grands défis et façonneront l'industrie de demain."

Patrick Nickels, président du Conseil d'administration de Luxembourg Future Fund, ajoute: "Nous sommes ravis d'être un investisseur du fonds MiddleGame Ventures, qui vise à promouvoir les fintechs en phase de développement. Le Luxembourg Future Fund pense que cet engagement contribuera à renforcer le secteur fintech en Europe et à générer des retombées positives au Luxembourg. Il s'agit d'un secteur stratégique pour la diversification économique du Luxembourg et nous sommes heureux de contribuer à son développement pérenne."

"Nous sommes ravis de soutenir MiddleGame Ventures en tant qu'investisseur de référence pour son nouveau fonds", déclare Pier Luigi Gilibert, directeur général du FEI. "Le FEI s'engage fermement en faveur de l'innovation en Europe, et nous espérons que ce fonds, qui s'adresse aux entrepreneurs des fintechs, nous aidera à atteindre cet objectif."

Au cours de la décennie écoulée, les partenaires de MGV ont investi plus de 300 millions USD dans des sociétés de services financiers en phase de développement, notamment Ripple, Tandem Bank, SimpleSurance, Coverhound et CompareAsia. Le nouveau fonds MGV a déjà réalisés trois investissements représentatifs dans des startups de plateforme numérique des marchés de capitaux, d'opérations bancaires comme service, et d'analytique du big data au Royaume-Uni (Nivaura, Railsbank et Gardenia Technologies).

À propos de MiddleGame Ventures

MiddleGame Ventures (MGV) est un capital-risqueur des technologies destinées aux services financiers. Sa mission est de soutenir l'innovation dans le secteur financier, à l'heure où les établissements se réinventent pour rester compétitifs et répondre aux attentes de leurs clients à l'ère du numérique.

L'approche de MGV repose sur l'hypothèse que la disruption générée par les nouveaux intermédiaires dans les modèles bancaires, de paiements, de capitaux, de gestion d'actifs et d'assurance sera à l'origine d'une restructuration en profondeur des acteurs actuels, et créera des chaînes de valeur entièrement nouvelles.

Grâce à son expérience approfondie des investissements, des activités opérationnelles et de la réglementation, MGV se positionne favorablement pour contribuer au renouveau des services financiers.

MGV a été créé en 2018 par Pascal Bouvier, Michael Meyer et Patrick Pinschmidt. Bouvier et Meyer jouissent d'une vaste expertise en matière d'investissement dans les fintechs après avoir cofondé Route 66 Ventures et agit en qualité de conseillers auprès de Santander InnoVentures. Pinschmidt était un haut fonctionnaire du Trésor américain après avoir travaillé pendant dix ans comme chercheur analyste côté vente dans les services financiers pour Morgan Stanley et Merrill Lynch.

MGV est basé au Luxembourg et possède des bureaux à Dublin et Washington.

MGV possède et exploite NadiFin, un accélérateur de phase de croissance pour les startups européennes (www.nadifin.com), dont le siège se trouve au Luxembourg.

Pour de plus amples renseignements sur l'équipe, la stratégie et le portefeuille de MGV, veuillez visiter www.middlegamevc.com.

À propos du Fonds européen d'investissement

Le Fonds européen d'investissement (FEI) fait partie de la Banque européenne d'investissement. La principale mission du FEI est de soutenir les micro-, petites et moyennes entreprises en leur facilitant l'accès au financement. Le FEI conçoit et met en oeuvre des opérations de capital?risque et de capital de croissance ainsi que des instruments de garantie et de microfinance ciblant spécifiquement ce segment du marché. Son rôle consiste donc à contribuer à la réalisation des objectifs de l'UE en matière de soutien à l'innovation, à la recherche et au développement, à l'esprit d'entreprise, à la croissance et à l'emploi.

À propos du Luxembourg Future Fund

Le Luxembourg Future Fund (LFF) est un fonds d'investissement de 150 millions EUR constitué en 2015 par la Société Nationale de Crédit et d'Investissement (SNCI) et le Fonds européen d'investissement (FEI), avec 120 millions EUR provenant de la SNCI et 30 millions EUR du FEI. En plus de son rôle d'investisseur, le FEI agit en qualité de conseiller du LFF et réalise des activités de conseil, d'opérations, d'élaboration de rapports et d'exécution. Le LFF investit dans des fonds de capital-risque et co-investit dans des PME technologiques en phase de développement et de croissance. Son objectif est de fournir aux investisseurs des retours sur investissement proportionnels aux risques, tout en promouvant le développement durable et la diversification de l'économie luxembourgeoise.

