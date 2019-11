53 entreprises canadiennes se préparent à explorer le monde dans le cadre d'un programme de premier plan





Le Réseau canadien des médias numériques (RCMN) a sélectionné 53 entreprises ? des secteurs de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage machine, de l'Internet des objets (IDO) et des villes intelligentes ? pour se joindre à son programme Soft Landing, un programme de premier plan pour la croissance du marché international et l'expansion des exportations.

Le programme Soft Landing du RCMN soutient des entreprises canadiennes qualifiées et matures de technologie en démarrage et en croissance pour générer des revenus et obtenir des investissements dans les marchés internationaux en aidant à couvrir leurs coûts. Chacune des entreprises reçoit jusqu'à 4 000 $ CA pour compenser les dépenses de voyagement, d'hébergement et d'espaces de bureaux temporaires.

Le soutien du RCMN a aidé d'anciens participants de Soft Landing à créer plus de 325 emplois, à générer 97 millions $ en nouveaux revenus nets et à obtenir plus de 113 millions $ en investissements.

« Le soutien fourni par le RCMN par l'entremise du programme Soft Landing a été crucial pour notre succès », dit Hugues Marceau, ancien participant au programme, cofondateur et chef de la direction d'Autonom Inc. « Notre participation à ce programme a permis à l'organisation d'attirer des clients dans de nouveaux marchés et d'atteindre un niveau de flux de trésorerie positif plus rapidement sur notre parcours entrepreneurial. »

Les entreprises suivantes de partout au pays ont été sélectionnées pour faire partie du programme Soft Landing du RCMN de l'automne 2019 et de l'hiver 2020 :

Achu Health; AirGMS Technologies Inc.; Alchemy; AlignVR; Autonom Inc.; Barnacle Systems Inc.; Blue City Technology; Biba Ventures Inc.; ClickDishes Inc.; Cogmation Robotics Inc.; Concept GEEBEE Inc.; Cryptoworth; DropLab Inc.; EnPowered; Envoi Technologies; Event Temple; EXACT Technology Corporation; GeneBlueprint Corp.; Glove Systems Inc.; Go-By Design Inc.; Harbr Inc.; Hoppier; Hypercare Inc.; iComply Investor Services Inc.; Interpodia Technology Corp.; Invision AI; JAUNTIN'; Left Brain Marketing; Marion Surgical Inc.; Melange; Mobistream; O2 Canada; Pilot Things; PROtect Smart Personal Safety; Rally; SageTea Software; Sandman Media Inc.; Sera4 Ltd.; SignAgent Inc.; Sinitic; Skillshark Athlete Evaluations; Sport and Social Inc.; Stan A.I.; Summatti; SWTCH Energy Inc.; The Farmers' Truck; Trip Ninja; TS Analytics Canada Ltd.; Turing VPD Inc.; Validere; Vimto; Visualping; Wavve Boating.

Ces entreprises se rendront dans 54 villes dans 22 pays.

Le Réseau canadien des médias numériques (RCMN) est un réseau composé de 29 centres d'innovation régionaux d'un bout à l'autre du Canada, tous axés sur le soutien aux entrepreneurs canadiens dans le domaine de la technologie. Nommé Centre fédéral d'excellence en commercialisation et en recherche, le RCMN se consacre au positionnement du Canada à titre de chef de file mondial de l'économie numérique. Suivez RCMN @CDMN sur Twitter, joignez-vous au Canadian Digital Media Network Group (Groupe du Réseau canadien des médias numériques) sur LinkedIn et « aimez » la page du Canadian Digital Media Network (Réseau canadien des médias numériques) sur Facebook.

