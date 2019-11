Vous souhaitez passer des Fêtes sans stress? Suivez nos conseils pour vos voyages et envois postaux





OTTAWA, le 25 nov. 2019 /CNW/ - Le temps des Fêtes est une période très occupée, et c'est la même chose à la frontière. En cette période, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) prévoit des volumes plus élevés que la normale à ses points d'entrée et dans ses centres de traitement du courrier international. Nous sommes heureux de vous faire part de quelques conseils à garder à l'esprit en cette période de l'année lorsque vous voyagez et attendez des envois postaux de l'étranger.

Conseils de voyage pour le passage à la frontière

Conseils pour les envois postaux

Afin de faciliter et d'accélérer le traitement des marchandises, veuillez transmettre les conseils suivants à vos amis et à votre famille à l'étranger ou à toute personne au Canada qui s'attend à recevoir des envois postaux de l'étranger, y compris les achats en ligne.

Vous prévoyez recevoir un cadeau de l'étranger? - L'expéditeur doit vous l'envoyer personnellement et joindre une carte ou un autre avis indiquant qu'il s'agit d'un cadeau. Tout cadeau envoyé à une personne habitant au Canada est exempt de droit et de taxe, pourvu que sa valeur ne dépasse pas 60 $ CA. Si le cadeau vaut plus de 60 $ CA, le récipiendaire doit payer les droits et les taxes exigibles sur tout montant excédant 60 $ CA. (Par exemple, pour un cadeau qui vaut 100 $ CA, le récipiendaire doit payer les droits et les taxes exigibles sur 40 $ CA).

- Veuillez consulter le site Web de l'ASFC pour obtenir des renseignements sur les permissions et restrictions relatives aux produits alimentaires. Certaines marchandises sont réglementées ou prohibées - Si des marchandises prohibées sont découvertes, l'ASFC prendra les mesures d'exécution de la loi appropriées. L'ASFC conservera les articles et vous informera par la poste que vous devez présenter les documents d'importation nécessaires avant qu'elle ne puisse accorder la mainlevée des marchandises en question.

Cannabis

Pas de cannabis à la frontière, ni en personne ni par la poste . - Bien que le cannabis est maintenant légal et réglementé au Canada, il est toujours illégal de passer toute forme de cannabis à la frontière canadienne - y compris l'huile contenant du THC ou du cannabidiol (CBD), peu importe si vous entrez au Canada ou si vous quittez le pays. Il demeure aussi illégal d'expédier du cannabis par la poste de l'étranger au Canada ou du Canada à l'étranger, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'approbation de Santé Canada. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page sur la légalisation du cannabis (marijuana).

Emballage des cadeaux

Les cadeaux ne devraient pas être emballés - Il est recommandé de ne pas emballer les cadeaux, car les agents de l'ASFC pourraient devoir les examiner de plus près. Les agents des services frontaliers examinent le courrier pour déterminer si les marchandises peuvent entrer au pays et si des droits et taxes sont exigibles.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les sections conseils de voyage et importation par la poste sur le site Web de l'ASFC ou communiquer avec le Service d'information sur la frontière.

Faits en bref

Postes Canada impose des frais de manutention pour traiter les marchandises importées par la poste qui sont assujetties à des droits et taxes. Si l'article est importé en franchise de droits et exempt de taxes, aucun montant ne sera facturé. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Postes Canada.

Des droits de douane sont exigibles sur les marchandises importées au Canada . Les taux de droit sont établis par le ministère des Finances du Canada et peuvent varier considérablement selon l'accord commercial conclu avec le pays d'origine.

Liens connexes

