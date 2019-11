INNIO et HanseWerk AG mettent en commun leur expertise technologique dans le cadre d'une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité innovante, alimentée à l'hydrogène, dans la catégorie 1 MW





Les États fédéraux allemands de Hambourg et de Schleswig-Holstein souhaitent que le nord de l'Allemagne devienne le centre national pour la technologie de l'hydrogène. Dans ce contexte, INNIO et HanseWerk AG ont signé une lettre d'intention (LI) concernant la réalisation ? dans le centre de Hambourg ? d'une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité (CHP ? combined heat and power) alimentée à l'hydrogène, dans la catégorie 1 MW. Ce projet pilote phare permettra de promouvoir l'utilisation à grande échelle de la technologie de l'hydrogène dans les centrales CHP ; par ailleurs, la ville de Hambourg s'est fixé comme objectif d'assurer que tous les clients intéressés dans les secteurs de l'électricité, de la chaleur et du transport puissent être alimentés presque entièrement en hydrogène propre d'ici 2035.

Particulièrement attractif dans le nord de l'Allemagne du fait de ses vastes ressources éoliennes, l'hydrogène propre revêt une importance grandissante comme moyen de stockage de l'énergie. Si l'électricité générée par le vent est convertie en hydrogène propre, elle peut être utilisée, par exemple, dans les secteurs de l'électricité, de la chaleur, du transport et de l'industrie.

Un moteur à hydrogène innovant de 1 MW

« Notre initiative commune constitue un important projet phare pour la mise en oeuvre réussie de la transition énergétique », a expliqué Matthias Boxberger, PDG et membre du conseil technique de HanseWerk AG, lors de la conférence de presse organisée suite à la signature de la LI. « La transformation énergétique ne peut être réussie sur le plus long terme que si, grâce au raccordement au réseau, une proportion plus élevée d'électricité générée sur place est consommée au même endroit. L'hydrogène propre jouera un rôle important en tant que future source d'énergie dans ce contexte. »

Dans l'installation de démonstration située Jürgen-Töpfer-Strasse dans le centre de Hambourg, une centrale CHP Jenbacher* avec une production électrique de 999 kilowatts en mode gaz naturel devrait également fonctionner avec des mélanges hydrogène/gaz naturel variables, ou à 100 % avec de l'hydrogène propre. Le système CHP, qui a été optimisé pour une utilisation avec du gaz naturel, se distingue par son excellent rendement global de 93 %. Lorsqu'il fonctionnera avec de l'hydrogène pur ou des mélanges d'hydrogène, la production sera ajustée en conséquence. La chaleur produite sera injectée dans le réseau local de chauffage de HanseWerk AG, tandis que l'énergie électrique sera mise à disposition pour recharger des véhicules électriques sur le site lorsque nécessaire. L'objectif est de mettre en service la centrale CHP, avec un fonctionnement au gaz naturel, dès le printemps 2020 ; la production à partir d'hydrogène pourrait alors débuter l'été suivant.

Par ailleurs, le projet devrait effectuer des simulations de mélanges d'hydrogène, contrôlés et non contrôlés, sur le réseau de gaz naturel. Ce travail de simulation approfondira les connaissances actuelles d'INNIO Jenbacher et de HanseWerk AG et contribuera à améliorer l'exploitation future des centrales CHP à moteur à gaz ainsi que les conditions requises pour un fonctionnement sans souci.

Les énergies du futur seront plus écologiques, plus sûres, plus flexibles et plus décentralisées

« Conjointement avec HanseWerk AG, nous ouvrons la voie à un approvisionnement énergétique futur à Hambourg qui est plus écologique, plus sûr, plus flexible et plus décentralisé », a déclaré Carlos Lange, chef de la direction et président d'INNIO. « En tant qu'important fournisseur de solutions de moteurs à gaz, nous continuons d'investir dans de nouvelles technologies comme l'hydrogène. Nous sommes fiers de collaborer avec HanseWerk AG pour développer ce projet phare innovant, un développement qui constitue un grand pas en avant vers la décarbonisation. »

* Indique une marque déposée

À propos de HanseWerk AG

HanseWerk AG est un fournisseur allemand de services énergétiques axé prioritairement sur l'exploitation de réseau et la production d'énergie décentralisée. Il approvisionne en électricité, en gaz naturel, en eau et en chaleur environ 1,3 million de clients dans les états fédéraux de Schleswig-Holstein, de Hambourg, de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, de Brandebourg et de Basse-Saxe. Via sa filiale HanseWerk Natur, la société est responsable de 560 miles (900 kilomètres) de réseaux de chauffage locaux et de 9 000 centrales thermiques en plus des 200 centrales de production combinée de chaleur et d'électricité. Ces dernières années, HanseWerk AG a connecté plus de 36 000 centrales pour la production d'énergie renouvelable, injectant 8 900 MW sur le réseau. L'entreprise est détenue en majorité par le groupe énergétique allemand E.ON.

À propos d'INNIO

INNIO est un important fournisseur de solutions de moteurs à gaz, d'équipements énergétiques, d'une plateforme numérique et de services connexes pour la production d'énergie et la compression de gaz sur le lieu d'utilisation ou à proximité. Avec ses marques de produits Jenbacher et Waukesha, INNIO étend le champ des possibles et se tourne résolument vers l'avenir. Notre portefeuille diversifié est composé de moteurs à gaz industriels fiables, économiques et durables permettant de produire entre 200 kW et 10 MW d'électricité pour diverses industries dans le monde entier. Nous sommes en mesure d'offrir un support tout au long du cycle de vie pour les plus de 50 000 moteurs à gaz livrés à travers le monde. Et, avec l'appui de son réseau de service couvrant plus de 100 pays, INNIO communique avec vous localement afin d'offrir une réponse rapide à vos besoins de service.

Sise à Jenbach, en Autriche, la société possède également des unités d'exploitation majeures à Welland, en Ontario (Canada), et à Waukesha, dans le Wisconsin (États-Unis). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet de la société à l'adresse www.innio.com. Suivez INNIO sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

