Geneviève Fortier est nommée Chef de la direction chez Promutuel Assurance





QUÉBEC, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil d'administration de Promutuel Assurance est fier d'annoncer la nomination de madame Geneviève Fortier à titre de Chef de la direction. Elle succède à monsieur Normand Morin qui occupait ce poste par intérim depuis avril dernier. Madame Fortier entrera officiellement en fonction le 16 décembre prochain.

Reconnue parmi ses pairs et à travers le Québec inc. pour son leadership centré sur l'humain et les résultats, madame Fortier arrive chez Promutuel au moment où l'organisation vise de nouveaux sommets à travers le déploiement d'une expérience-membre assuré différentiée et d'une offre de produits novateurs, ainsi que par la mobilisation de tous les collaborateurs. Les qualités professionnelles et les valeurs de gestion de la nouvelle Chef de la direction contribueront à la progression de Promutuel et à la solidité de son réseau de mutuelles, très actif à travers le Québec.

Madame Fortier est Fellow CHRA et possède un baccalauréat et une maîtrise en relations industrielles de l'Université Laval. Au cours de sa carrière, elle a occupé avec succès des postes de haute responsabilité dont, jusqu'à tout récemment, celui de Première Vice-présidente ventes et distribution chez SSQ Assurance.

Dans les dernières années, elle a notamment été reconnue en 2017 comme l'une des Top 5 Femmes canadiennes les plus influentes en ressources humaines et diversité, a été Finaliste pour le Prix Alpha Personnalité d'Affaires de l'année en 2015 et a été Lauréate du Prix Femmes d'Affaires du Québec pour la Grande Entreprise en 2014.

Administratrice de société expérimentée, elle préside le Conseil d'administration du CHUM depuis 2015 et est membre du Conseil d'administration de Sanimax et de celui du Germain Hôtels, pour lesquels elle préside le Comité de Gouvernance et ressources humaines.

Elle est également une des Leaders de l'Effet A, un programme novateur visant à offrir aux femmes des outils concrets pour propulser leur ambition professionnelle et accélérer le développement de leur potentiel, et a récemment coprésidé la campagne majeure ($11M) de financement de Fillactive, un organisme visant à mettre en mouvement les filles de 12-17 ans.

Citations

« Nous étions à la recherche d'une personne dotée d'une vue d'ensemble remarquable qui nous permettrait de croître parmi les principaux assureurs de dommages au Québec tout en accentuant notre proximité avec nos membres assurés et notre important réseau de mutuelles. Madame Fortier est non seulement reconnue pour son leadership, mais pour sa capacité à mettre l'humain au coeur de tout ce qu'elle entreprend. Nous sommes persuadés que son arrivée chez Promutuel permettra à notre organisation et toute notre équipe de poursuivre une croissance dynamique soutenue par des membres assurés hautement satisfaits. »

-Yvan Rose, Président du conseil d'administration, Promutuel Assurance

« Je suis très heureuse de me joindre à Promutuel Assurance pour contribuer à la croissance rentable de l'un de nos fleurons québécois. Je joins une équipe talentueuse, expérimentée et déterminée à créer une expérience distinctive pour nos membres assurés. Ensemble, de concert avec nos 1 925 employés et nos partenaires, nous collaborerons à fournir des produits et solutions novateurs, résolument orientés sur une expérience efficace, moderne et simplifiée. »

-Geneviève Fortier, Chef de la direction, Promutuel Assurance

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 1 925 employés au service de plus de 630 000 assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis 167 ans.

Promutuel Assurance

Promutuel

Promutuel

SOURCE Promutuel Assurance

Communiqué envoyé le 25 novembre 2019 à 11:00 et diffusé par :