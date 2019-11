Porter Airlines amène les cafés Balzac's et les thés Sloane vers de nouveaux sommets





TORONTO, le 25 nov. 2019 /CNW/ - Porter Airlines tisse de nouvelles relations avec les marques ontariennes locales Balzac's Coffee Roasters et Sloane Fine Tea Merchants. À compter du 1er décembre, Porter servira le mélange de café noir corsé de Balzac's et un assortiment de thés artisanaux de Sloane sur son réseau dans le cadre de son réputé service de commodités gratuites en vol. Ces partenariats avec la compagnie aérienne permettent aux passagers de déguster certains des meilleurs cafés et thés offerts au Canada.

Porter, Balzac's et Sloane sont le mélange parfait de partenaires. Chacune à ses racines en Ontario et a réussi à fidéliser ses clients en leur offrant des produits haut de gamme et des expériences client exceptionnelles. Balzac's et Sloane sont des marques de boissons emblématiques réputées pour l'importance qu'elles accordent à la qualité. Le café et le thé sont des produits de base de l'expérience Porter, avec environ 1,2 million de tasses servies à bord chaque année. Ces boissons chaudes seront servies dans des tasses personnalisées de Balzac's montrant M. Porter, le raton laveur espiègle mascotte de la compagnie aérienne.

«?Balzac's et Sloane sont des marques indépendantes réputées qui créent des produits supérieurs et qui se marient parfaitement avec l'expérience client distincte de Porter?», a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. «?Les deux entreprises sont soucieuses des moindres détails, ce qui garantit que nos passagers auront toujours le choix de boissons chaudes de la plus grande qualité.?»

Balzac's Coffee Roasters torréfie la meilleure sélection de grains de café arabica en petites quantités dans son installation de torréfaction de pointe à Ancaster, en Ontario, et sert certains des meilleurs cafés au Canada. À bord, les passagers apprécieront le mélange de torréfaction corsée A Dark Affair, au goût riche et vibrant, et des notes de chocolat noir et d'amandes rôties.

«?C'est un honneur d'être désigné fournisseur officiel de café de Porter Airlines?», affirme Diana Olsen, présidente fondatrice de Balzac's Coffee Roasters. «?Depuis le tout début, Balzac's s'est consacré à rapprocher les gens grâce à son excellent café partout en Ontario. Notre équipe se réjouit de cette nouvelle aventure qui unira les voyageurs venant de près et de loin, tout en contribuant à l'extraordinaire réputation de Porter, qui offre une des meilleures expériences de vol au monde.?»

Sloane Fine Tea Merchants cherche à améliorer les nuances de chacun de ses thés, entièrement mélangés et emballés au Canada. Les passagers peuvent choisir parmi une gamme de thés artisanaux caféinés et non caféinés à bord. Les saveurs offertes sont : Classic Black, Earl Grey, Classic Green, Calming Chamomile et Mint Medley.



«?Nous sommes très heureux de faire partie de l'expérience client à bord de Porter Airlines?», indique Hoda Paripoush, fondatrice et directrice de création, chez Sloane Fine Tea Merchants. «?Ce qui a commencé comme un voyage personnel s'est transformé en vocation. Notre famille de producteurs de thé est notre force et nous considérons Sloane Tea comme une plate-forme qui nous permet de raconter l'histoire de chaque thé.?»

À propos de Sloane Fine Tea Merchants

Sloane Fine Tea Merchants est un chef de file dans la recherche des meilleurs thés et la création de mélanges en fusionnant les connaissances sur les saveurs et les parfums. Visant le summum de la qualité et du service, les thés artisanaux de Sloane sont mélangés méticuleusement à la main, en petites quantités, afin de se concentrer sur la fraîcheur et la pureté. La fondatrice de Slone, Hoda Paripoush, fait partie de l'élite des premiers sommeliers de thé certifiés en Amérique du Nord et elle est la première à avoir obtenu l'accréditation des associations de thé canadiennes et américaines.

À propos de Balzac's Coffee Roasters

Avec plus de 25 ans d'histoire, Balzac's a connu un succès continu en offrant des cafés exceptionnels et des expériences artisanales uniques à ses 14 établissements en Ontario. Inspiré de la célèbre citation d'Honoré de Balzac, «?le café est le Parlement du peuple?», l'entreprise de café entièrement canadienne fournit des produits locaux méticuleusement sélectionnés et durables, jumelés une expérience de café artisanal unique et attrayante.

À propos de Porter

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Stephenville (à Terre-Neuve), Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), et Myrtle Beach (en Caroline du Sud).

Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

