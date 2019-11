L'Office d'enregistrement des titres et des instruments fête sa nouvelle image de marque en lançant un nouveau site Web





WINNIPEG, le 25 nov. 2019 /CNW/ - L'Office d'enregistrement des titres et des instruments, le fournisseur exclusif de la Province chargé d'exploiter les registres des titres fonciers et des biens personnels, a annoncé aujourd'hui sa nouvelle marque : Teranet Manitoba. Pour marquer l'événement, l'entreprise met en service un nouveau site Web dont l'adresse est www.teranetmanitoba.ca.

« Depuis 2014, Teranet est le fournisseur gouvernemental exclusif de solutions d'enregistrement des titres fonciers et des biens personnels au Manitoba, sous la marque actuelle d'Office d'enregistrement des titres et des instruments. Les efforts de modernisation effectués depuis 2014 ont apporté des avantages substantiels à nos clients, et ce sont des améliorations dont nous sommes très fiers. Nous faisons aussi partie d'une entreprise canadienne qui fournit des solutions commerciales innovantes et technologiquement de pointe à des clients dans les secteurs de l'immobilier, des services financiers, des services publics, de l'administration gouvernementale et du droit à travers le pays, a déclaré M. Dennis Barnhart, directeur général de Teranet Manitoba. Notre marque a besoin de traduire qui nous sommes maintenant, et dans quelle direction nous nous dirigeons. Changer de marque pour prendre celle de Teranet Manitoba est important alors que notre entreprise continue de grandir, d'investir dans nos services et nos solutions d'enregistrement et dans leur modernisation, dans l'intérêt de nos clients et de nos partenaires gouvernementaux, que ce soit au Manitoba ou à travers le Canada. ».

Le changement de marque est une occasion pour Teranet Manitoba de se mettre plus étroitement en adéquation avec son entité associée, Teranet Inc. La filiale manitobaine a adopté l'icône de Teranet - laquelle est un symbole de l'entreprise depuis plus d'un quart de siècle - et la couleur verte caractéristique pour renforcer le lien visuel entre les activités au Manitoba et les solutions en matière de données et d'enregistrement que Teranet offre à une plus grande échelle.

« Teranet est très fière du travail que nous accomplissons au Manitoba et de notre partenariat avec le gouvernement du Manitoba. Nous exploitons des registres de niveau supérieur, conçus au Manitoba, sur lesquels les Manitobains comptent pour préserver leurs données relatives aux titres fonciers et aux biens personnels, a déclaré M. Elgin Farewell, président-directeur général de Teranet. Teranet est déterminée à tenir la promesse de données fiables et de solutions innovantes qu'elle a faite à nos clients. Il est logique que notre équipe manitobaine soit davantage en adéquation avec notre marque d'entreprise, puisque nous fournissons davantage de produits et de services Teranet à la Province. »

Teranet Manitoba est spécialisée dans les solutions d'enregistrement et est associée à Teranet Inc, toutes deux appartenant au Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. La Province du Manitoba a désigné Teranet Manitoba comme son fournisseur exclusif de services chargé d'exploiter les bureaux des titres fonciers et le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels du Manitoba. Le bureau du registraire général du Manitoba assure la supervision de ces services.

