« Parlez-en. » - L'Association canadienne de counseling et de psychothérapie lance sa campagne nationale numérique de promotion de l'accessibilité aux soins de santé mentale

OTTAWA, le 25 nov. 2019 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) lance aujourd'hui sa première campagne nationale de sensibilisation numérique, utilisant le mot-clic #Parlez-en. Visant à susciter la discussion et à sensibiliser au sujet de la qualité des soins de santé mentale accessibles aujourd'hui aux Canadiennes et aux Canadiens, la campagne se décline en une série de vidéos en trois parties. Ceux-ci présentent des entrevues avec quatre professionnels de la santé mentale, notamment : un conseiller, une psychothérapeute, un psychologue et un travailleur social.

Portant sur les thématiques de la dépendance, de l'anxiété et de la dépression, la campagne numérique est accessible sur les comptes officiels Facebook et Twitter de l'ACCP et sur le site Web de la campagne, www.parlonsensemble.ca.

« Notre campagne vise rappeler aux gens que parler à un professionnel de la santé mentale certifié est une première étape importante pour recevoir de l'aide concernant un enjeu de santé ou de maladie mentale, » de déclarer la Dre Jenny Rowett, présidente sortante de l'ACCP. « Les professionnels des soins de santé mentale dans diverses disciplines ont en commun des aptitudes et des approches similaires. Nous avons la possibilité de rendre les soins plus accessibles et de réduire le temps d'attente pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens qui voudraient consulter. Élargir les services et la couverture des régimes d'avantages sociaux afin qu'ils incluent des options efficaces de traitement, dont consulter des conseillers et des psychothérapeutes, font partie de la solution. »

La série de vidéos met en vedette un conseiller, une psychothérapeute, un psychologue et un travailleur social et qui répondent à la question suivante: « De quelle façon traiteriez-vous une personne souffrant de dépendance, d'anxiété ou de dépression? » Chacun des professionnels interviewés décrit de quelle manière, selon une démarche similaire convenue, il ou elle évalue l'enjeu de santé ou de maladie mentale, collabore avec la personne quant à l'approche thérapeutique et établit un plan de soin individualisé à court et à long terme.

« Nous, les professionnels des soins de santé mentale, nous sommes plus forts lorsque nous travaillons de concert, surtout lorsque nous savons qu'il existe de l'aide accessible à toutes et à tous », de déclarer la présidente désignée de l'ACCP la Dre Kathy Offet-Gartner. « Nous espérons que cette campagne de l'ACCP encouragera des personnes touchées par des enjeux de santé mentale à rechercher de l'aide et encourageons les proches de telles personnes à les accompagner dans ces démarches. »

Pour en savoir plus au sujet de la campagne Parlez-en ou pour trouver un conseiller canadien certifié dans votre région, visitez le www.parlonsensemble.ca.

L'Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une association nationale bilingue, qui offre aux conseillers et psychothérapeutes professionnels l'accès à des programmes de formation exclusifs, des possibilités de certification et de perfectionnement professionnel, ainsi qu'un contact direct avec des collègues professionnels et avec des groupes de spécialité. L'ACCP fait la promotion de la profession et de ses contributions à la santé mentale et au bien-être de tous les Canadiens. Pour en savoir plus au sujet de la profession de counseling et de psychothérapie, veuillez visiter le www.ccpa-accp.ca .

