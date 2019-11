Les pompiers de Montréal se lancent à l'assaut des grandes artères de la Métropole en marge de leur campagne annuelle de collecte de dons-citoyens en prévision de leur campagne annuelle de paniers de Noël





MONTRÉAL, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - C'est jusqu'au 24 décembre prochain inclusivement que les pompières et pompiers de Montréal vont prendre d'assaut les grandes artères de la ville, aux heures de pointe, afin de faire appel, plus que jamais, à la générosité et à la solidarité des Montréalais. Dans une sorte de mobilisation populaire appuyée par un travail d'équipe essentiel, les pompiers vont ainsi contribuer à soulager sensiblement des centaines de familles aux prises avec un état de pauvreté systémique et chronique, ou avec un simple épisode passager d'indigence attribuable à une foule d'aléas et de facteurs externes, la plupart du temps incontrôlables.

Comme dans une grande chorégraphie orchestrée dans le moindre détail, tout au long de l'année, les pompiers vont solliciter des dons en argent, en animant les carrefours des grandes artères commerciales et autres, en quête de ces dons qui serviront à financer l'achat de victuailles fraîches, de conserves et denrées non-périssables, de produits d'hygiène, et plus encore, qui composeront, au total, 1 950 paniers de Noël dont 750 seront directement livrés par les pompiers, en deux temps, à autant de familles dans le besoin, les samedi et mercredi 14 et 18 décembre prochains. De plus, en aidant directement 5 autres organismes, le nombre de paniers atteindra, cette année, un grand total de 3 100.

« Cette 32e édition témoigne bien de l'engagement formel des pompières et des pompiers de Montréal qui oeuvrent à longueur d'année, par ailleurs, à faire de cette distribution annuelle de paniers de Noël et de jouets, une occasion de consacrer de façon concrète leur parti pris indéfectible pour leurs concitoyens et leur communauté, eux dont la mission est de constituer une famille en protégeant une autre » a dit le président de l'APM, Chris Ross.

Monsieur Ross a aussi mentionné que 1 150 personnes seules, et la plupart du temps vulnérables, recevront une aide directe qui se traduira par la remise, via la Société St-Vincent-de-Paul, de cartes-cadeaux de belle valeur, au nom de l'Association des Pompiers de Montréal.

« Plus de 22 000 familles ont été aidées par la campagne annuelle des pompiers depuis les 31 dernières années, sans compter quelques milliers de personnes seules » a poursuivi le président de l'Association des Pompiers de Montréal.

Celui-ci a dit éprouver une immense fierté de voir ainsi ses membres apporter chaque année, inlassablement, à des centaines de familles et à leurs enfants un peu d'espoir et de joie de vivre, à l'approche du temps des Fêtes. C'est dans des entrepôts de la firme Olymbec, au 5041, rue Ontario Est, que leur quartier-général temporaire a été établi, et c'est là que les pompiers et bénévoles donneront le coup de départ à l'opération distribution les 14 et 18 décembre. L'Association est doublement fière, d'ajouter son président, du fait que celle-ci assume, bon an mal an, 100 % des coûts d'administration, s'assurant ainsi que tout l'argent recueilli est entièrement versé aux Montréalais dans le besoin.

Les pompiers montréalais se sont faits des alliés indéfectibles depuis de nombreuses années, avec les employés et bénévoles de la base des Forces armées canadiennes (202e DA) de Longue-Pointe, partenaire du Projet des jouets de Noël, le Centre financier des pompiers Desjardins, la firme Olymbec, les courtiers d'assurances Burrowes et le Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal.

Monsieur Ross a conclu en disant que cette oeuvre était pour les pompiers montréalais le prolongement naturel de leur mission de réponse aux appels à l'aide lancés par les citoyens lors d'incendies ou d'incidents tragiques.

