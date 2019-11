Invitation aux médias - Les 23es Journées annuelles de santé publique - Plus pertinentes que jamais





MONTRÉAL, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les 23es Journées annuelles de santé publique (JASP) auront lieu du 27 au 29 novembre à l'Hôtel Bonaventure de Montréal. Plus de 1 300 personnes seront réunies pour parfaire leurs connaissances et leurs compétences sur des enjeux de l'heure en santé publique.

Au-delà des murs est le thème choisi cette année, que ces murs soient réels ou symboliques. Malgré les progrès réalisés en santé publique, certains enjeux sont plus tenaces que d'autres : la réduction des inégalités sociales de santé; les effets alarmants des changements climatiques; la réalité des migrants; la consommation des opioïdes; l'hésitation à la vaccination.

Dans ce contexte, les Journées annuelles de santé publique sont l'occasion pour une mise à jour des connaissances scientifiques et pour trouver des solutions prometteuses qui impulsent l'action de santé publique.

Vingt-deux thématiques, trois conférences principales

Plus d'une vingtaine de thématiques réparties sur 3 jours composent la programmation scientifique des JASP. Chaque journée débute par une conférence principale d'intérêt général pour tous les participants. Elles sont diffusées en direct sur la chaîne YouTube des JASP.

Le 27 novembre, les JASP accueilleront François Crépeau, professeur et titulaire de la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit international et ex-rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme des migrants de 2011 à 2017. Il apportera son regard unique et pertinent sur la situation des migrants et sur les politiques publiques à mettre en vigueur.

Le 28 novembre, Catherine Haeck, professeure agrégée au département des sciences économiques de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal démystifiera les outils économiques pour favoriser l'équité sociale en santé.

Le 29 novembre, ce sera au tour de Bernard Lavallée, nutritionniste, communicateur et auteur de best sellers, de mettre la table sur les ingrédients d'une alimentation durable et proposera des moyens pour influencer nos environnements et adapter nos systèmes alimentaires.

À cette programmation variée, s'ajoutent 60 communications affichées et des activités en marge comportant des lancements de livres et de sections web et des vidéos de la relève étudiante en santé publique également visible sur la chaîne YouTube des JASP.

Les journalistes sont invités à assister aux nombreuses conférences et à rencontrer les experts.

Pour tous les détails, consultez la programmation complète : www.inspq.qc.ca/jasp/programmes-scientifiques.

À propos des Journées annuelles de santé publique

L'évènement est organisé par un consortium de partenaires formé du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, de l'Institut national de santé publique du Québec, de l'Institut de la statistique du Québec, des directions de santé publique des centres intégrés de santé et de services sociaux, de l'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec et de l'Association pour la santé publique du Québec, avec la participation de l'Agence de la santé publique du Canada et de Patrimoine canadien.

