Concours des jeunes artistes de théâtre du festival de théâtre de Wuzhen : un tremplin idéal pour les jeunes metteurs en scène ambitionnant la scène internationale





WUZHEN, Chine, 25 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La septième édition du festival de théâtre de Wuzhen ayant récemment pris fin, c'était également le cas du concours des jeunes artistes de théâtre, l'une des principales composantes de la manifestation. Chacune des pièces ayant été jouée trois fois, six troupes de création ont intégré la finale du concours. C'est « L'HISTOIRE D'UN THÉÂTRE » qui a remporté le Grand prix, le Prix de l'attention spéciale. Jin Shifei, le metteur en scène de « OÙ EST LI JIAMING ? » et Liu Yijun, l'interprète, ont remporté le Prix de la meilleure performance individuelle, tandis que « PROBLÈME DE POULET ET DE LAPIN » a remporté le Prix de la meilleure pièce.

Dix-huit pièces de théâtre, soixante représentations publiques

Les oeuvres présentées dans le cadre de cette édition du concours contenaient une exigence ; elles devaient toutes intégrer trois éléments dans l'intrigue : une personne invisible, une clé et un billet d'avion. À l'issue d'un processus de sélection intensif du jury, 83 comédiens des 18 troupes présélectionnées ont joué 18 pièces lors de 60 représentations publiques, rivalisant pour le Prix de la petite ville du festival. Cette année, le concours des jeunes artistes de théâtre a reçu 538 inscriptions, de 1 327 candidats. Dès l'ouverture de la réservation en ligne, 6 480 billets - soit 60 % du total disponible -, ont immédiatement trouvé preneur, illustrant la popularité de la manifestation auprès des jeunes metteurs en scène et du public.

Le 31 octobre, devant l'East Warehouse Theatre, une foule bigarrée de nombreux jeunes passionnés de théâtre attendait impatiemment le début du concours. Ils sont venus de tous les coins du monde dans cette petite ville d'eau pour partager leur passion. Il n'était pas question de vedettes internationales, juste de rêver ensemble. Ce jour-là, le concours des jeunes artistes de théâtre a proposé - pour la première fois - 18 oeuvres au même endroit, proposant une compétition fascinante et plus disputée que jamais.

Shi Hang, scénariste réputé et membre du jury, a déclaré que de nombreuses pièces présentées par les jeunes metteurs en scène étaient originales et pleines d'entrain. « Le regard est si neuf qu'il est difficile de généraliser. Concernant la langue employée, plusieurs oeuvres ont été interprétées en cantonais et en hakka. Cette année, dans le petit East Warehouse Theatre, le public a pu voir un plus grand nombre de facettes de la vie et de formes théâtrales fortes en émotion. » C'est aussi parce que les oeuvres exceptionnelles des jeunes metteurs en scène présentées au festival de théâtre de Wuzhen gagnent en qualité et reçoivent un accueil toujours plus chaleureux du jeune public, que la réputation de la manifestation s'accroît en Chine, mais également au-delà de ses frontières.

Le festival, un tremplin pour les jeunes metteurs en scène

Wuzhen est une petite cité de la rive sud du Yangzi Jiang et l'East Warehouse Theatre une petite scène. Mais elle attire de nombreux jeunes acteurs, qui y reviennent sans cesse pour vivre leur passion avec fougue, servant pour certains d'entre eux de tremplin vers la scène internationale.

« Tout ce qu'il y avait de plus original dans cette édition du festival de théâtre de Wuzhen se trouvait dans le concours des jeunes artistes de théâtre », a déclaré Huang Lei. À la base, l'idée était justement d'en faire un « festival de théâtre pour la jeunesse ». Aujourd'hui, un nombre croissant de jeunes artistes vient à Wuzhen où ils s'expriment, s'épanouissent et prennent de l'envergure.

Les jeunes artistes ont besoin d'une scène, et la scène a besoin de jeunes artistes. Pour la jeune génération participant au festival, c'est peut-être une nouvelle ère théâtrale qui s'ouvre ; entre-temps, elle est là pour apprendre et grandir, car c'est la seule façon de réussir. C'est dans cet esprit qu'un séminaire a été organisé à l'issue du concours, au cours duquel Lai Shengchuan, le fondateur et directeur permanent du festival, a partagé ses connaissances et son expérience avec les jeunes artistes lors d'un question-réponse. Il a déclaré que le théâtre offre l'occasion à chaque spectateur de revenir à ce qu'il appelle « l'état originel », à savoir prendre plaisir à regarder les comédiens se donner corps et âme dans chaque représentation et réfléchir aux liens entre la performance et l'expression.

En transmettant le flambeau d'une génération à l'autre, un plus grand nombre d'artistes de théâtre s'ouvrira la voie vers des scènes d'envergure mondiale.

