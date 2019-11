L'équipe SEI dévoile ses services professionnels de consultation iTop dans le magazine ITSM service manager





iTop est un logiciel de gestion des services TI « open source » qui vous permet de centraliser et de gérer toutes vos activités informatiques en un seul endroit selon le référentiel ITIL.

MONTRÉAL, le 25 nov. 2019 /CNW Telbec/ - SEI Technologie Inc. est fier d'annoncer le lancement de son service de conseil ITSM sur iTop en publiant un article instructif à ce sujet dans le deuxième numéro du magazine Service Manager, le premier magazine au monde consacré à la gestion des services TI.

L'équipe SEI vous offre une expertise avancée et unique en matière de configuration, personnalisation, aide à l'utilisation et mise à niveau de iTop. Avec nos services professionnels, vous bénéficiez du plein potentiel de iTop. Les résultats vous permettront de vous démarquer de la compétition et d'aller encore plus loin !

Jean-Marcel Côté, auteur et partenaire chez SEI, déclare dans cet article : « iTop est étonnamment exhaustif. L'édition communautaire (version publique) vous permet de gérer la plupart de vos processus ITIL et les nombreuses extensions font d'iTop un concurrent sérieux aux alternatives ITSM propriétaires coûteuses. »

Choisir iTop, c'est faire le choix d'une solution « open source » offrant une grande liberté de paramétrage à faible coût et une expérience utilisateur unique.

SEI est partenaire de Combodo pour la distribution et le service-conseil de la solution iTop au Canada ainsi qu'aux États-Unis.

À propos de Combodo

Localisé à Grenoble, France, Combodo (l'éditeur de iTop) s'est développé pour répondre aux besoins ITSM des équipes opérationnelles responsables de l'infrastructure ou de l'assistance TI. iTop s'adapte à vos besoins, que vous soyez une PME, une grande entreprise, une organisation publique ou un fournisseur de services TI.

Plus d'informations sur SEI

Fondée en août 2017 à Montréal, notre entreprise possède une expertise approfondie et un savoir-faire unique en intégration de la solution iTop. À chaque étape de l'implémentation de votre solution ITSM, nous avons le mandat de tout mettre en oeuvre pour un résultat simple et performant.

SEI collabore avec votre équipe afin que votre iTop soit entièrement opérationnel et réponde à vos exigences de gestion de services TI.

