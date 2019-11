HPQ et Pyrogenesis évaluent activement la création d'une coentreprise pour la fabrication de poudre de silicium de structure nanométrique pour les batteries Li-ion Si de prochaines générations





MONTRÉAL, 25 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resources HPQ Silicium Inc. - TSX-V:HPQ FWB: UGE Other OTC : URAGF ; ("HPQ") annonce que HPQ et PyroGenesis Canada Inc. ( TSX-V: PYR ) ("PyroGenesis") évaluent activement la création d'une coentreprise pour la fabrication de poudre de Silicium (Si) de structure nanométrique, pour les batteries Li-ion Si, prochaines générations.

LES POUDRES DE SILICIUM DE STRUCTURE NANOMÉTRIQUE SE VENDENT US$ 30,000/Kg1

Même si les poudres de Silicium (Si) de structure nanométrique améliorent les performances des batteries Li-ion, les anodes haute performance à base de Silicium (Si) ne sont pas commercialement viable présentement. Précisément, deux (2) grandes problématiques ont été identifiés comme des obstacles majeurs à la faisabilité commerciale. Le coût du Silicium de haute pureté requis et les coûts associés à la transformation du Silicium en poudres de structure nanométrique pour les batteries Li-ion.

Combiner la technologie du « Réacteur de Réduction de Quartz » (« RRQ ») PUREVAPTM de HPQ au savoir-faire de PyroGenesis sur l'atomisation au plasma pour fabriquer de la poudre de silicium (Si) de structure nanométrique pourrait potentiellement résoudre ces 2 problèmes, ouvrir la voie à la commercialisation complète des poudres de silicium de structure nanométrique et ainsi conduire à leur adoption à grande échelle dans le marché des batteries. Si cela se produit, HPQ et PyroGenesis assumeraient une position de chef de file en raison de leur position de premiers entrants sur le marché.

COURSE POUR LA MEILLEURE BATTERIE : LE SILICIUM DE STRUCTURE NANOMETRIQUE NECESSAIRE

Les poudres de silicium présentement utilisées sont mélangées avec du graphite et leur contenu en Si est généralement inférieur à 5 wt% , ce qui reflète le stade embryonnaire de la technologie et explique les faibles améliorations des performances obtenues à ce jour. Malgré cela, on estime que la taille du marché potentiellement adressable dépassera le 1 milliard US$ d'ici 20222, grandissant avec un du taux de croissance annuel composé (TCAC) de 38,9 % entre 2019 et 2024 .

La croissance du marché potentiellement adressable pourrait surpasser les prévisions exponentiellement puisque les recherches faites dans le domaine indiquent que le remplacement des anodes à base de graphite par des anodes à base de silicium de structure nanométrique dans des batteries au Li-Ion pourrait augmenter, par un facteur de 10 (10X), la capacité de stockage de l'anode, induisant un gain de 20-40% de la densité d'énergie des batteries Li-ion.

« PyroGenesis, l'inventeur du procédé d'atomisation par plasma, avec ses plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de poudres métalliques atomisée par plasma, possède le savoir-faire nécessaire pour prendre le silicium produit par le RRQ PUREVAPtm de HPQ et fabriquer des poudres de Silicium (Si) de structure nanométrique qui pourront être utilisés comme matériaux d'anode de grande capacité pour les batteries Li-ion de prochaines générations, » a déclaré M. Bernard Tourillon, Président Directeur Général de Resources HPQ-Silicium Inc. «Le potentiel du silicium pour combler les besoins croissants en stockage d'énergies est indéniable, attire des investissements très importants et aussi l'intérêt d'un vaste éventail d'industriels, ce qui confirme que notre positionnement dans ce créneau est très favorable. »

« Le potentiel de cette coentreprise nous interpelle fortement puisqu'il rencontre tous les facteurs clés que nous considérons avant d'évaluer un nouveau secteur d'activité : Il se rapporte à nos domaines d'expertises, bien qu'embryonnaire, le marché est potentiellement gigantesque, notre expertise va nous permettre de changer la donne, et le risque est faible, » a déclaré M. Peter Pascali, Président Directeur Général de PyroGenesis Canada Inc. « Les moteurs de croissance pour ces produits nous enthousiasmes énormément. Le potentiel des marchés du stockage de l'énergie et des batteries à eux seul sont estimé, à première vue, à plusieurs milliards de dollars. J'ai hâte d'évaluer cette opportunité de plus près. »

DEMANDE EN ÉNERGIES RENOUVELABLES VA FAIRE EXPLOSER LE MARCHÉ DU STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

Avec un taux de croissance de 2 % par an présentement, la consommation mondiale d'énergie est estimée à 125 000 Térawattheures en 2020, soit 800 000 fois plus que la capacité de stockage estimée. Selon un récent rapport , les projections pour de nouvelles installations de capacité de stockage d'énergie parle d'un vecteur de croissance de 1,300%, passant de 12 Gigawatt-heure de capacité en 2018 à 158 Gigawatt-heure de capacité en 2024. Plus de 71 milliards $US en capitaux devraient ainsi être investis dans la construction de nouvelles capacités de stockage d'énergie avec le segment batteries s'accaparant la part du lion de ces sommes.

Tel que présenté sur la chaine CNBC , des entreprises privées soutenues par des fonds de capital de risque explorent également l'utilisation du silicium dans les batteries et ils se positionnent pour fournir à l'industrie automobile les solutions nécessaires pour améliorer considérablement les performances des véhicules.

À propos du silicium

Le silicium (Si) est un matériel stratégique essentiel à la transition énergétique. Il joue un rôle de premier plan dans le déploiement des énergies renouvelables. Mais le silicium n'existe pas dans la nature, il doit être extrait du quartz (SiO 2 ), un des éléments les plus abondants dans la croute terrestre, en le combinant avec d'autres matières premières dispendieuses, lors d'un procédé de carboréduction.

Ressources HPQ Silicium Inc. est une société inscrite à la Bourse de Croissance (TSX) qui développe, en collaboration avec la société PyroGenesis Canada Inc. (TSX-V: PYR), un processus novateur, le « Réacteur de Réduction du Quartz » («RRQ») PUREVAPtm (brevet en demande), procédé de carboréduction de 2ième génération qui permettra, en une seul étape, la transformation et l'élimination des impuretés présentes dans le quartz (SiO 2 ) lors de sa réduction en silicium métallurgique (MG-Si) à des coûts qui vont accélérer sa propagation dans tous les secteurs des énergies renouvelables.

HPQ, en collaboration avec la société Apollon Solar travaille à la fabrication de plaquettes de silicium poreux à base du silicium PUREVAPTM qui pourront être utilisées comme anodes dans les batteries Li-Ion et à électrolyte solide, et d'une approche métallurgique pour la production de silicium de grade solaire (« Si-SoG ») qui va profiter pleinement de la production en une seule étape du RRQ PUREVAPTM d'un silicium de haute pureté (Si) qui va permettre des réductions significatives dans les coûts opérationnels et en capitaux associées à la transformation de quartz (SiO 2 ) and Silicium solaire (« Si SoG »).

L'objectif d'HPQ est de devenir le producteur au coût les plus bas de silicium (Si), de silicium de haute pureté (3N+ Si), de plaquette de silicium poreux et de silicium de grade solaire (Si SoG). L'usine pilote qui va valider la capacité commerciale de la technologie devrait commencer ses activités fin 2019.

Ce communiqué est disponible sur le forum " CEO Verified Discussion Forum ", une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d'un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

