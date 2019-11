Les entreprises en Suisse affluent vers le nuage public





Le rapport ISG Provider Lenstm constate que les sociétés suisses déplacent leurs charges de travail en GRC, PRE et communications unifiées vers le nuage public

ZURICH, 25 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Les dépenses en services de nuage public par les entreprises s'accroissent plus vite en Suisse qu'à l'échelle mondiale, les sociétés suisses déplaçant plusieurs types de charges de travail vers le nuage d'après un nouveau rapport publié aujourd'hui par Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq : III ), firme de premier plan mondial dans la recherche et le conseil en technologie.

Le rapport d'ISG, '2019 ISG Provider Lenstm Public Cloud ? Solutions & Service Partners Report for Switzerland' (Nuage public : rapport pour la Suisse sur les partenaires de solutions et services), relève que les dépenses en nuage public en Suisse se sont accrues de plus de 20 pour cent en glissement annuel au cours du deuxième trimestre si on les compare à une croissance de 14 pour cent à l'échelle mondiale. Les entreprises suisses, selon le rapport, poussent vers le nuage leurs charges de travail en gestion des relations avec les clients (GRC), en communications unifiées et, de plus en plus, en planification des ressources de l'entreprise (PRE/ERP).

Le rapport ajoute qu'une utilisation croissante de technologies apparentées à la PaaS (plateforme en tant que service) par la communauté locale de développeurs stimule l'intérêt des entreprises dans le nuage. En outre, un volume de plus en plus grand de données, générées par les usagers et d'autres sources, incite les entreprises suisses à envisager le nuage public.

« Les sociétés suisses se sont engagées dans une diversité d'initiatives numériques, ce qui entraîne des dépenses dans le nuage, » a commenté Andrea Spiegelhoff, partenaire chez ISG DACH. « Le volume de données qu'elles reçoivent à partir de sources numériques comme l'internet des objets grossit rapidement et les outils analytiques disponibles dans le nuage les aident à faire la distinction dans ces données. »

Le rapport par ailleurs trouve que les sociétés suisses lors de la recherche de prestataires de nuage se concentrent davantage sur les emplacements de centres de données, l'assistance aux services administrés et la flexibilité des contrats, plus que sur le portefeuille de services proposés. Les entreprises suisses portent une attention particulière aux lois européennes sur la protection des données imposant le stockage local de certaines données, fait observer le rapport.

Afin de répondre à ce besoin, Microsoft et Google, toujours selon le rapport, ont récemment décidé de fournir des services dans le nuage public à partir de la Suisse, et Amazon Web Services (AWS) devrait prochainement faire de même.

Les entreprises en Suisse sont également attentives aux économies de coûts et à l'optimisation à mesure qu'elles explorent les services de nuage public, ajoute le rapport. De nombreuses sociétés adoptent une stratégie de nuages multiples, mais elles ont des difficultés à gérer leurs dépenses à cause de la complexité de l'écosystème du nuage. Ces entreprises sont à la recherche d'outils de gestion des coûts de la part des prestataires de services.

La tendance en Suisse à l'utilisation de multiples prestataires de nuage public oblige certains prestataires à se spécialiser en prestataires de plateforme ou en prestataires HyperScale afin de pouvoir répondre aux exigences spécifiques des clients.

Le marché suisse du nuage est aussi le siège de changements importants dans l'écosystème de partenaires de services administrés, car davantage de prestataires de services arrivent sur le marché, poursuit le rapport. Certains prestataires plus petits sont absorbés par des intégrateurs de systèmes plus importants, ceci étant une façon d'éliminer la concurrence ou d'acquérir les capacités des niches.

Le rapport 2019 ISG Provider Lens Public Cloud ? Solutions & Service Partners Report for Switzerland fait l'évaluation des capacités de 54 prestataires sur trois quadrants : services de transformation de nuage public, services administrés de nuage public et services de nuage public Iaas ? PaaS (infrastructure / plateforme en tant que service) (HyperScale).

Le rapport nomme Accenture, Atos, Capgemini, DXC Technology, Swisscom et T-Systems comme leaders dans deux quadrants. Avectris, AWS, Fujitsu, Google, IBM, Microsoft, Netcloud, Rackspace, Red Hat, VSHN et Wipro sont tous nommés leaders dans un quadrant.

Le 2019 ISG Provider Lens Public Cloud ? Solutions & Service Partners Report for Switzerland est disponible pour les abonnés de ISG Insightstm ou par achat ponctuel sur cette page web .

